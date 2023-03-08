殺氣勁！「殺神」Hit爆 殺黴菌藥劑以奇洛李維斯命名

在《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix)、《殺神 John Wick》等動作片中，荷李里型男奇洛李維斯(Keanu Reeves)以一敵百，現實生活中，他的名字近日與擊退真菌的藥劑扯上關係。

研究員：新藥是殺手

《華盛頓郵報》報道，德國科學團隊發現一種可以殺死植物和人類身上有害真菌的化合物。這項研究的共同作者格策(Sebastian Gotze)表示，為向奇洛李維斯銀幕上的格鬥技巧致敬，團隊將化合物命名為「奇洛黴素」(keanumycins)。

格策說：「它的活躍性高得令我們目瞪口呆。所以我們會說，它根本就是刺客、殺手之類的角色，輕輕鬆鬆就解決一兩種不同的菌類。」

奇洛李維斯親自回應

奇洛李維斯本月4日在熱門討論區Reddit的問答活動中，表示很感激大家的肯定，留言「他們應該取名為John Wick……不過這真的很酷……很不真實……還是謝謝科學界人士。祝大家好運，也謝謝你們對我們的幫助。」

德國團隊在《美國化學學會期刊》發表的研究報告中指出，奇洛黴素A、B與C由假單胞菌屬(pseudomonas)製作而成，假單胞菌屬遍布於土壤和水之中，奇洛黴素A、B與C則可有效擊退感染，其中可對付能在人體產生酵母菌感染(yeast infections)的白色念珠菌(Candida albicans)。