殺氣勁！「殺神」Hit爆 殺黴菌藥劑以奇洛李維斯命名

在《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix)、《殺神 John Wick》等動作片中，荷李里型男奇洛李維斯(Keanu Reeves)以一敵百，現實生活中，他的名字近日與擊退真菌的藥劑扯上關係。
研究員：新藥是殺手
《華盛頓郵報》報道，德國科學團隊發現一種可以殺死植物和人類身上有害真菌的化合物。這項研究的共同作者格策(Sebastian Gotze)表示，為向奇洛李維斯銀幕上的格鬥技巧致敬，團隊將化合物命名為「奇洛黴素」(keanumycins)。
格策說：「它的活躍性高得令我們目瞪口呆。所以我們會說，它根本就是刺客、殺手之類的角色，輕輕鬆鬆就解決一兩種不同的菌類。」
奇洛李維斯親自回應
奇洛李維斯本月4日在熱門討論區Reddit的問答活動中，表示很感激大家的肯定，留言「他們應該取名為John Wick……不過這真的很酷……很不真實……還是謝謝科學界人士。祝大家好運，也謝謝你們對我們的幫助。」
德國團隊在《美國化學學會期刊》發表的研究報告中指出，奇洛黴素A、B與C由假單胞菌屬(pseudomonas)製作而成，假單胞菌屬遍布於土壤和水之中，奇洛黴素A、B與C則可有效擊退感染，其中可對付能在人體產生酵母菌感染(yeast infections)的白色念珠菌(Candida albicans)。
灰黴菌每年造成逾百億美元經濟損失
另外，灰黴病菌(Botrytis cinerea)是一種在植物和200多種食物上產生黴菌的真菌，包括葡萄和草莓，奇洛黴素也可「單挑」它。根據國際期刊《食品品質與安全》(Food Quality and Safety)2018年一項研究，灰黴病菌會損害農作物，在全球造成每年逾100億美元(約780億港元)的經濟損失。
可取代化學劑
研究員指，這種以奇洛李維斯命名的抗微生物劑(antimicrobials)對植物和人體無害，可用來取代化學殺蟲劑。
格策表示，去年夏天，他與同事討論命名一事，話題轉到電影上，當時大家都很期待《殺神 John Wick 4》上映，他才有向奇洛李維斯致敬的構思。電影將於本月底於全球上映。
奇洛李維斯多次在大銀幕上對付「打不死」的對手，如果預測成真，格策表示，奇洛黴素能擊倒的有機物，會比奇洛李維斯於大銀幕上打敗的壞蛋還要邪惡得多，「在電影(《殺神 John Wick 4》)中，聽說不少人會死在他手上，如果數一數，一個病人體內的真菌單細胞數量可能還更多一些」。