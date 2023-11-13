毅力驚人｜印度八旬翁申請離婚27年仍被駁回　全因妻子一句話

印度一名八旬老翁跟妻子分居近40年，過去27年來多次申請離婚但屢次失敗，即使到現在已經高齡89歲，老翁仍在嘗試離婚，法院近日再次駁回其申請，原因是其妻子的一句說話。

綜合報道，離婚在印度是一個禁忌話題，通常只有在有明確證據證明配偶一方有暴力或殘忍行為的情況，法院才會判准離婚。家庭和社會壓力常常迫使人們維持不愉快的婚姻，但即使其中一方要求離婚，法院也很少批准。這些無可辯駁的事實在最近成為國際新聞頭條的法庭案件中再次得到證實。當地 89 歲的退休空軍軍官和合格的醫生Nirmal Singh Panesar，27年來一直試圖與他 82 歲的退休教師妻子Paramjit Kaur Panesar離婚，他們在1963年結婚，不過當時丈夫Nirmal服役，妻子Paramjit忙於教學，兩人相處還算不錯。直至1984年1月，Nirmal被派往清奈駐守，Paramjit不願意，寧願搬回娘家居住，導致兩人關係出現裂痕。