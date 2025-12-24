毋須打針 料下月推出 口服版「瘦瘦針」Wegovy獲美批准

美國食品及藥物管理局(FDA)周一正式批准丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)旗下俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑、Wegovy減肥針的口服藥版本，預計將於2026年1月在美國推出。Wegovy由針藥變成這款每日服用的藥丸，將成首款專門用於治療肥胖的口服藥物，標誌著減重治療進入新階段。



減重效果跟針劑版相若

根據臨床試驗數據，口服版Wegovy的核心成分與注射劑型相同，均為司美格魯肽(semaglutide)。美聯社報道指，臨床測試顯示服用Wegovy 15個月後，參與者平均減掉13.6%體重，而安慰劑組為2.2%；口服版效果跟針劑版Wegovy的約減15%體重相若。