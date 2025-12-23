毋須打針15個月減13.6%體重 口服版「瘦瘦針」Wegovy獲美批准 料下月推出

美國食品藥物管理局(FDA)周一正式批准丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)旗下俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑、Wegovy減肥針的口服藥版本，預計將於2026年1月在美國上市。Wegovy由針藥變成這款每日服用的藥丸，將成為首款專門用於治療肥胖的口服藥物，標誌著減重治療進入新階段。
減重效果跟針劑版相若
根據臨床試驗數據，口服版Wegovy的核心成分與注射劑型相同，均為司美格魯肽(semaglutide)。美聯社報道指，臨床測試顯示服用Wegovy 15個月後，參與者平均減掉13.6%體重，而安慰劑組為2.2%。口服版效果跟針劑版Wegovy的約減15%體重相若。
肽類藥物往往在到達血液前，已於腸道分解，故開發口服的司美格魯肽有其難度。據報諾和諾德曾以添加促進胃部吸收的化合物來解決問題。諾和諾德美國醫療部門負責人Jason Brett表示，口服版本將為抗拒打針的患者提供新選擇。
定價約每月1,162港元 平過針劑
價錢方面，根據美國政府與藥廠協議，起始劑量(1.5毫克)定價為每月149美元(約1,162港元)，後續將提供4毫克、9毫克及25毫克等不同劑量。相較之下，針劑每月費用約349美元(約3,900港元)。
值得注意的是，口服版Wegovy須在空腹狀態下以少量清水送服，且服藥後30分鐘內不得進食。目前美國約40%成年人屬肥胖族群，據調查每8名成人就有1人使用GLP-1類減重藥物。
市場競爭方面，禮來(Eli Lilly)公司研發的口服減重藥orforglipron預計將於2026年夏季獲FDA核准。雖然兩款藥物尚未直接比較，但臨床數據顯示orforglipron在最高劑量下，17個月平均減重約11.2%。無論是口服抑或針劑，各類GLP-1的副作用均相若，包括噁心及腹瀉等。分析師預期，口服藥物未來可能特別適用於注射治療後的體重維持階段。