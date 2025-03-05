母女變父子！巴西母親跟小女兒齊齊轉換性別 自傲說：是他給了我勇氣

大兜亂……巴西聖保羅一對母女同時接受跨性別治療，齊齊轉換性別，現在變了父子，父親拉斐爾(Raphael)表示，正是孩子給自己勇氣，去面對這抉擇。

英國《太陽報》報道，38歲的拉斐爾和10歲兒子古斯塔夫(Gustavo)原本是女兒身，古斯塔夫是童星，曾在多部電影和劇集中扮演男孩和女孩，2歲那年，拉斐爾發現她性別認同應為男性，所以從4歲起便在聖保羅大學醫院的「性別認同和親密取向跨學科門診」，接受跨性別治療。

由「媽媽」改口叫「爸爸」無難度

女兒展開治療後，拉斐爾也開始思考自己的性別認同，最終亦在坎波林波(Campo Limpo)市立醫院接受跨性別治療，但目前仍未使用荷爾蒙。拉斐爾去年開始不再自稱女性，希望人們把他當作男性，受訪時自豪地表示，「現在我是拉斐爾，古斯塔夫的父親。」古斯塔夫說，由「媽媽」改口叫「爸爸」，沒有半點困難。