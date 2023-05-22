母性本能？南非長頸鹿媽媽為護子衝撞遊客　釀1死1殘1重傷

文／CTWANT
外國25歲的母親帕諾斯（Nicole Panos）於2022年帶着小孩前往南非的野生動物園區遊覽，結果意外遭到長頸鹿的攻擊，這起意外導致帕諾斯的女兒凱亞（Kaia）當場慘死，4歲的兒子凱登（Kayden）嚴重骨折，而帕諾斯自己則是落的一個半身不遂的下場。
根據《每日郵報》報道指出，這起意外發生在南非的Kuleni Game 野生動物園。他們在公園內四處遊覽時，看到一對野生的長頸鹿夫婦，而帕諾斯當時也不以為意，就抱著女兒凱亞，與兒子凱登靠近這對長頸鹿，想要就近觀察牠們。
沒想到，帕諾斯卻忽視了附近還有小長頸鹿的存在，過度靠近的帕諾斯被母長頸鹿判定為有攻擊意圖，長頸鹿疑似為了保護小孩，就朝著帕諾斯奔跑衝撞而來。在看到長頸鹿跑來之後，帕諾斯先是呼喊，要兒子凱登趕快逃跑，而當他抱著凱亞轉身逃跑時，自己的背部就遭到長頸鹿的嚴重攻擊，就這樣昏迷過去。
其中一人頭部嚴重撞擊不幸逝世
在短暫的昏迷之後，帕諾斯恢復意識，沒想到看著長頸鹿朝著趴在地上的凱登走過去，帕諾斯想要起身救助兒子，沒想到卻動彈不得，一個心急之下，帕諾斯又再次昏迷過去。
在整起意外發生之後，3人隨即被送到醫院急救。但年紀尚小的凱亞由於頭部遭受嚴重撞擊，不幸逝世。而兒子凱登雖然被長頸鹿踩到骨折，但最後好在沒有生命危險。而保護女兒的帕諾斯，除了多處骨折、內臟受損外，也因為脊椎遭受嚴重攻擊，下半身已經癱瘓。
而雖然帕諾斯的家人一度想要隱瞞凱亞的死訊，但為人母的直覺，還是讓帕諾斯在清醒之後，意識到女兒在這場意外中不幸逝世。
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