母性本能？南非長頸鹿媽媽為護子衝撞遊客　釀1死1殘1重傷

文／CTWANT 外國25歲的母親帕諾斯（Nicole Panos）於2022年帶着小孩前往南非的野生動物園區遊覽，結果意外遭到長頸鹿的攻擊，這起意外導致帕諾斯的女兒凱亞（Kaia）當場慘死，4歲的兒子凱登（Kayden）嚴重骨折，而帕諾斯自己則是落的一個半身不遂的下場。

根據《每日郵報》報道指出，這起意外發生在南非的Kuleni Game 野生動物園。他們在公園內四處遊覽時，看到一對野生的長頸鹿夫婦，而帕諾斯當時也不以為意，就抱著女兒凱亞，與兒子凱登靠近這對長頸鹿，想要就近觀察牠們。 沒想到，帕諾斯卻忽視了附近還有小長頸鹿的存在，過度靠近的帕諾斯被母長頸鹿判定為有攻擊意圖，長頸鹿疑似為了保護小孩，就朝著帕諾斯奔跑衝撞而來。在看到長頸鹿跑來之後，帕諾斯先是呼喊，要兒子凱登趕快逃跑，而當他抱著凱亞轉身逃跑時，自己的背部就遭到長頸鹿的嚴重攻擊，就這樣昏迷過去。