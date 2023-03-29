母愛偉大！懷孕突變大鼻眉毛粗 索女崩潰：照鏡認不出自己(有片)

美國一名24歲女子懷孕3個月時，發現身體有明顯變化，不但皮膚變差、眉毛變粗，更突然變了「大鼻妹」，與之前的索女模樣判若兩人。如此慘成「大媽」令她在網上爆紅。
伍德(Tyreece Wood)在TikTok上傳影片分享這次奇妙的懷孕經歷，可見她之前蓄著長長的曲髮，體形纖瘦，鼻子小巧挺直，還戴上鼻環，頗具型格。可是鏡頭一轉，她生產後就紥起長髮，穿運動衣，身形腫脹，連鼻子也突然變大。
伍德表示，皮膚和髮質在懷孕後發生劇烈變化，不但眉毛變粗、皮膚變黑，體重亦暴增。她大呻：「我單單要應付懷孕期間的身體變化，就已經夠困難了，照鏡時認不出自己，這最令我沮喪，所以懷孕時幾乎沒拍照。」
網民分享懷孕經歷
伍德生產後再看看舊照，意外發現鼻子變大了，「我生產完，與家人一起看照片時，他們才發現鼻子的size真的比之前相差很多」。所幸的是，產後約1個月，她的鼻子又回復正常。
伍德這些經歷令她在網上爆紅，影片至今累計逾1540萬次點擊、180萬按讚。不少人表示驚訝，有人直呼「OMG，完全不像同一人」、「我不敢生了，要找代母」。有網友分享類似經歷，稱這叫「懷孕鼻」，「鼻子真的會變大，可能因為我生了3胎，鼻子至今都沒有縮小」。