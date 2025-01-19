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國際
2025-01-19 22:58:35

母愛偉大！浪浪媽媽叼凍僵狗B到獸醫診所求救 守護孩子寸步不離(有片)

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流浪狗媽媽叼著小狗進獸醫診所求助，獸醫終救回小狗性命。(互聯網)

流浪狗媽媽叼著小狗進獸醫診所求助，獸醫終救回小狗性命。(互聯網)

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狗狗彰顯母愛，守護孩子……土耳其伊斯坦布爾一隻流浪狗媽媽，叼著凍僵的小狗冒雨跑到獸醫診所，獸醫發現後立即搶救已奄奄一息的狗B

英國《太陽報》等媒體報道，事發於上周一(13)，狗媽媽叼著小狗進入診所，把小狗放在地上，工作人員觸摸小狗，發現牠身體冰冷且虛弱，便立即抱牠進入醫療室。此時，狗媽媽看似焦急，跟著獸醫走進醫療室，趴在床上看著小狗接受治療。

小狗心跳微弱 一度命危

獸醫立即搶救，為小狗注射藥物，又用風筒慢慢吹乾牠的毛，但發現牠心率極低，用探針檢測到微弱心跳後，醫生便將小狗送進ICU

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流浪狗媽媽叼著小狗進獸醫診所求助。(互聯網) 流浪狗媽媽叼著小狗進獸醫診所求助。(互聯網) 狗媽媽將小狗放在地上。(互聯網) 工作人員檢查小狗。(互聯網) 獸醫替小狗治療。(互聯網) 獸醫給小狗注射藥物。(互聯網) 獸醫用風筒吹乾小狗的毛。(互聯網) 小狗吃媽媽的奶。(互聯網) 狗媽媽一家三口暫住診所。(互聯網) 狗媽媽一家三口暫住診所。(互聯網) 狗媽媽一家三口暫住診所，接受治療。(互聯網) 狗媽媽一家三口暫住診所，接受治療。(互聯網) 小狗十分可愛。(互聯網)

狗媽媽擔心孩子

狗媽媽看似十分擔心狗B的情況，從閉路電視畫面可見，牠在治療期間寸步不離，守護著孩子。獸醫奧漢(Baturalp Oghan)表示，這隻狗媽媽早前在附近生了一窩小狗，但大部分不幸夭折，有居民把其中一隻生還的帶來診所，可能狗媽媽當時尾隨居民，所以知道診所位置。這次狗媽媽就親自叼著孩子到來「求醫」，他們發現狗媽媽奶水不足，便給牠餵食，又找到牠另外一個孩子，將小狗接到診所。

浪浪一家三口獲救

奧漢表示，狗媽一家事後留在診所接受治療，身體狀況逐步改善，狗媽還給兩個孩子餵奶。診所眾人都被狗媽媽的母愛打動，希望幫助母子找到充滿愛的家。

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