母愛偉大！浪浪媽媽叼凍僵狗B到獸醫診所求救 守護孩子寸步不離(有片)

狗狗彰顯母愛，守護孩子……土耳其伊斯坦布爾一隻流浪狗媽媽，叼著凍僵的小狗冒雨跑到獸醫診所，獸醫發現後立即搶救已奄奄一息的狗B。

英國《太陽報》等媒體報道，事發於上周一(13日)，狗媽媽叼著小狗進入診所，把小狗放在地上，工作人員觸摸小狗，發現牠身體冰冷且虛弱，便立即抱牠進入醫療室。此時，狗媽媽看似焦急，跟著獸醫走進醫療室，趴在床上看著小狗接受治療。

小狗心跳微弱 一度命危

獸醫立即搶救，為小狗注射藥物，又用風筒慢慢吹乾牠的毛，但發現牠心率極低，用探針檢測到微弱心跳後，醫生便將小狗送進ICU。