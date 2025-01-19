母愛偉大！浪浪媽媽叼凍僵狗B到獸醫診所求救 守護孩子寸步不離(有片)

狗狗彰顯母愛，守護孩子……土耳其伊斯坦布爾一隻流浪狗媽媽，叼著凍僵的小狗冒雨跑到獸醫診所，獸醫發現後立即搶救已奄奄一息的狗B。
英國《太陽報》等媒體報道，事發於上周一(13日)，狗媽媽叼著小狗進入診所，把小狗放在地上，工作人員觸摸小狗，發現牠身體冰冷且虛弱，便立即抱牠進入醫療室。此時，狗媽媽看似焦急，跟著獸醫走進醫療室，趴在床上看著小狗接受治療。
小狗心跳微弱 一度命危
獸醫立即搶救，為小狗注射藥物，又用風筒慢慢吹乾牠的毛，但發現牠心率極低，用探針檢測到微弱心跳後，醫生便將小狗送進ICU。
狗媽媽擔心孩子
狗媽媽看似十分擔心狗B的情況，從閉路電視畫面可見，牠在治療期間寸步不離，守護著孩子。獸醫奧漢(Baturalp Oghan)表示，這隻狗媽媽早前在附近生了一窩小狗，但大部分不幸夭折，有居民把其中一隻生還的帶來診所，可能狗媽媽當時尾隨居民，所以知道診所位置。這次狗媽媽就親自叼著孩子到來「求醫」，他們發現狗媽媽奶水不足，便給牠餵食，又找到牠另外一個孩子，將小狗接到診所。
浪浪一家三口獲救
奧漢表示，狗媽一家事後留在診所接受治療，身體狀況逐步改善，狗媽還給兩個孩子餵奶。診所眾人都被狗媽媽的母愛打動，希望幫助母子找到充滿愛的家。
A determined dog nicknamed "Mom" stunned veterinarians when she carried her unconscious, hypothermic puppy to their clinic in Istanbul, Turkey, where they saved its life on Monday.— CBS News (@CBSNews) January 17, 2025
A vet from the clinic said she possibly followed local community members who rescued her other… pic.twitter.com/CpjgMMslG8