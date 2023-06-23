母與親戚涉囚禁及虐待祖母　神戶6歲童被揭遭棄屍草叢

被發現死亡的6歲小童穗坂修，他在周四傍晚6時被發現被放入一個行李箱內，遭棄置於住家附近的一處草叢。日本警方表示，他們拘捕了穗坂修的34歲母親穗坂沙喜，以及穗坂沙喜的3名弟妹穂坂大地、穂坂朝美及穂坂朝華，因為他們被指對穗坂修的57歲祖母囚禁及施虐。警方透露，其祖母是被警察在家中一樓的一個壁櫥內被發現，壁櫥當時是在外邊鎖上。4名疑兇被指在今年3月起至本月20日為止，多次囚禁穗坂修的祖母，並以鐵棒等物品，毆打其祖母。

日本神戶市在周四（22日）發現一名6歲小童，被放入一個行李箱內棄屍草叢。日本警方是在拘捕男孩的母親及其母的3名弟妹，涉嫌在家中囚禁及虐待男孩的祖母時，揭發有關的兇案。

警方表示在調查期間，4名疑兇中有人向警員透露出穗坂修的位置，並帶領警員尋回穗坂修的屍體。警察表示，穗坂修被發現時，身上仍穿上衣服，但屍身已經開始腐爛。警方未有透露4名疑兇有否承認犯罪以及與男童的死有沒有關連。

有穗坂的鄰居透露，已經有約一個月的時間沒見到遇害的小孩。又指曾聽過穗坂家中傳出有女子的怒吼，要求解決事件，不過鄰居並不清楚發生何事。有鄰居亦表示，曾見過男孩被鎖在家中的陽台，並向路過的人求助。

市政府曾提出為男孩提供保護

神戶市的家庭中心在今日（23日）召開記者會，表示幼稚園在4月底時發現穗坂修身上有瘀傷，並向市政府通報。市政府之後上門調查男童的狀況，雖然未能見到男童，但有與男童母親及祖母見面。職員在5月1日曾與男童會面，而男童的瘀傷已經消散。之後市政府曾提出如果男童在照顧上有困難，可以提供保護，不過母親在得知保護時男孩會被帶走而拒絕。之後市政府5月曾表示可為男童提供臨時的保護，不過之後多次無法與其母聯絡，至本月初家訪時，並祖母又稱不需要保護。