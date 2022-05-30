母親去Dior遭店員無視 女兒狂掃手袋「報復」反遭網民恥笑

去購物受店員氣，正路應該頭也不回、永不光顧，但外國一位女網友卻反其道而行，引發網民爭論。事主表示其母親光顧名店Dior時，呆站10分鐘也沒店員理會，店員其後更拒絕拿心儀貨品給她細看。事主誓要為母報仇，日前帶同母親重臨該店報復式掃貨，一口氣買了多個手袋，自覺吐氣揚眉。但有網民唔係咁睇，不明事主為何仍要讓該店賺錢。

稱被Dior店員無視 罰站10分鐘

女事主Amadea日前在TikTok講述其在意大利羅馬一間Dior的「報復」經過。 她表示，其母早前獨自去購物，回來後鬱鬱不歡，「她告訴我Dior一位售貨員對她非常刻薄。她(店員)不單無視我媽，又拒絕應我媽要求拿貨品給她看，我媽在那裡呆站了10分鐘」，「之後，我媽看到該店員招待另一個家庭，當時我媽仍在等候」。

Amadea認為涉事女店員因為其母當日的打扮，而認定她是窮人，買不起該店貨品，招待她也不會賺到銷售佣金，因此無視她。Amadea決定帶母親返店報復，她直言母親本來不想回去，但她認為「這(逃避)不是處理人生問題的正確做法」，堅持回店。

重回Dior店內 揀另一位店員招待

Amadea同意銷售員工作不易做，但強調店員可以不尊重她，卻不能不尊重其母親。當日母女二人到店後，Amadea故意找了另一名男店員招待，並揀了一個價值3,900美元(逾3萬港元)的手袋，Amadea指該男店員「非常友善」，提供了水及咖啡給她們，又建議她們吃完午餐再回來取手袋，Amadea故意在當日無視其母的店員面前，大讚這位男同事。

狂掃Dior手袋 激死傲慢店員

午餐時，Amadea收到該位男店員的短訊，問她們對另一個手袋有沒有興趣，Amadea二話不說回答「包起它」。Amadea稱她亦買了該位男店員推介的多個產品，包括一個5,300美元(約4.1萬港元)的手袋。Amadea在片段中展示了多個Dior手袋及多個Dior禮盒。

Amadea稱當她付款時，當日無視其母的女店員看到她們的戰利品，「用相當諷刺的口吻」恭喜該名男同事。Amadea的總結是︰「我願做任何事來讓母親高興……別讓任何人對你母親無禮」。

網民質疑事主「中計」

片段旋即獲逾700萬次瀏覽，有網民大讚Amadea的經歷似足電影《風月俏佳人》(Pretty Woman)女主角大快人心的遭遇。但也有網民不以為然，「為何要在不尊重你的公司花錢？」、「你在該店花錢來獎勵它」。有更攻心計的網民認為是店員故意設局，「那是他們讓你買多點來『展示』你買得起的技倆」，「你中計了」。有自認是銷售員的網民聲言，「銷售員會這樣做來增加銷售。我們獲教導要這樣做」。

Amadea承認確實在不少名店有過不愉快經歷，不單止是Dior，「很多名店的銷售員都給臉色我們看、拒絕展示貨品的其他顏色或設計、不招待飲品等」，但她指曾在佛羅倫斯的Dior有過較好的體驗。