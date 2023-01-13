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國際
2023-01-13 10:30:04

母親男友屋頂放5噸瓦礫建材 致天花板崩塌 壓死4幼童

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案中4名死者。(互聯網)

案中4名死者。(互聯網)

很多時候無知真的會害死人！阿根廷布宜諾斯艾利斯省一處民宅的屋頂倒塌，壓死屋內4410歲幼童。意外起因竟是幼童母親的男友，把重達5的建築材料和瓦礫存放在屋頂上，終導致天花板塌陷。

英國《每日郵報》報道，事發於本月8日，死者分別是4歲的孿生兄弟BenicioNoah以及他們的6歲兄長Lorenzo10歲兄長Santino  Nisi。他們母親的51歲男友Catalino Daniel Lopez是屋主，在屋頂上存放重達5噸的建材和瓦礫，準備作擴建之用，結果屋頂疑似無法承擔負荷，天花板整個塌落，壓死4名幼童，事發前兩周，一家人才搬進去跟Lopez一起生活。母親Pamela目擊4兒慘死當場崩潰，須接受心理治療。Lopez事後被捕，面臨過失殺人控罪。

屋頂塌陷。(互聯網)

屋頂塌陷。(互聯網)

母親與另一兒子及時逃生

報道指，Pamela另有218歲與15歲孩子，事發時15歲兒子在場，他最先發現天花板慢慢掉落灰塵，即通知母親，兩人才能及時逃出，但孿生兄弟當時正在睡覺，6歲和10歲的兄弟則在床上玩手機，建材就儲存在睡房上方，其中3人當場死亡，另一人送院搶救後不治。報道指，Lopez5噸建材放上屋頂後數小時，屋頂便坍塌。PamelaLopez相識8年，直至最近數個月才拍拖並同居。

孩子的生父指，Lopez事發前清理露台，不想把瓦礫放在街上，便將其放在屋頂，相信屋頂無法負荷重量。

幼童的母親Pamela。(互聯網) 事發的房屋。(互聯網)
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