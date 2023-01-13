母親男友屋頂放5噸瓦礫建材 致天花板崩塌 壓死4幼童

很多時候無知真的會害死人！阿根廷布宜諾斯艾利斯省一處民宅的屋頂倒塌，壓死屋內4名4至10歲幼童。意外起因竟是幼童母親的男友，把重達5的建築材料和瓦礫存放在屋頂上，終導致天花板塌陷。

英國《每日郵報》報道，事發於本月8日，死者分別是4歲的孿生兄弟Benicio和Noah以及他們的6歲兄長Lorenzo及10歲兄長Santino Nisi。他們母親的51歲男友Catalino Daniel Lopez是屋主，在屋頂上存放重達5噸的建材和瓦礫，準備作擴建之用，結果屋頂疑似無法承擔負荷，天花板整個塌落，壓死4名幼童，事發前兩周，一家人才搬進去跟Lopez一起生活。母親Pamela目擊4兒慘死當場崩潰，須接受心理治療。Lopez事後被捕，面臨過失殺人控罪。