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國際
2024-09-29 21:27:05

母親與2歲孩子吃飛機餐驚見蟑螂屍 慘致食物中毒 邊間航空公司咁大整蠱？(有片)

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女子拍照，可見飛機餐的奄列下方有一隻蟑螂屍體。(互聯網)

女子拍照，可見飛機餐的奄列下方有一隻蟑螂屍體。(互聯網)

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飛機餐一般給人的印象是乾淨衛生，但有航空公司的飛機餐竟然導致乘客食物中毒！印度媒體NDTV報道，一名女子近日帶著兩歲孩子，乘搭印度航空(Air India )AI 101航班，從印度德里飛往美國紐約，期間兩人一起吃飛機餐裡的奄列，吃了大半才看到裡面有異物。她周六(28)在社交平台「X」分享圖片和影片，可見奄列已吃剩幾口，下方卻是一隻有腳的蟑螂屍體。

女子留言控訴，「當我們發現蟑螂時，2歲的孩子跟我一起吃了超過一半，結果導致食物中毒」，並點名印度航空、印度民航總局和民航部長K Rammohan Naidu

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女子拍照，可見飛機餐的奄列下方有一隻蟑螂屍體。(互聯網) 女子在機艙內拍片。(互聯網) 女子在機艙內拍片，可見飛機餐餐點。(互聯網) 女子在機艙內拍片，可見飛機餐奄列吃了一大半。(互聯網) 印度航空客機。(互聯網)

航空公司：供應商向頂尖航空公司提供餐點

印度航空發聲明表示，正與飛機餐供應商共同調查事件，強調航空公司十分重視乘客用餐體驗，將採取必要措施避免同類事件發生，以確保乘客健康及安全。

發言人也表示，印度航空與多間全球知名的餐飲供應商合作，這些公司亦為全球頂尖航空公司提供餐點，有著嚴格把關和標準作業流程，以確保餐點品質達到最高水平。

全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）