母親與2歲孩子吃飛機餐驚見蟑螂屍 慘致食物中毒 邊間航空公司咁大整蠱？(有片)

女子拍照，可見飛機餐的奄列下方有一隻蟑螂屍體。(互聯網)

飛機餐一般給人的印象是乾淨衛生，但有航空公司的飛機餐竟然導致乘客食物中毒！印度媒體NDTV報道，一名女子近日帶著兩歲孩子，乘搭印度航空(Air India )AI 101航班，從印度德里飛往美國紐約，期間兩人一起吃飛機餐裡的奄列，吃了大半才看到裡面有異物。她周六(28日)在社交平台「X」分享圖片和影片，可見奄列已吃剩幾口，下方卻是一隻有腳的蟑螂屍體。

女子留言控訴，「當我們發現蟑螂時，2歲的孩子跟我一起吃了超過一半，結果導致食物中毒」，並點名印度航空、印度民航總局和民航部長K Rammohan Naidu。