每天飲10公升水 英漢被指患糖尿病 豈料真相遠為嚴重

Jonathan Plummer曾日飲10公升水，初時以為患糖尿病。(互聯網)

英國一名41歲男子兩年來每天喝10公升水，醫生認為他可能患上糖尿病，但其後做的糖尿病檢查卻呈陰性，腎臟也沒有問題，令醫生摸不著頭腦。這樣「極端口渴」原來是重病的徵兆。

健康知識｜眼睛檢查發現腫塊 導致當郵差的Jonathan Plummer日飲10公升水原兇是腦癌，他腦下垂體長了腫瘤，該處負責調節人體的口渴感，當察覺缺水時會發出訊號叫我們飲水。Plummer大腦的「口渴系統」出現混亂，指示他的飲水量多出每天建議約4倍。他檢查發現不是糖尿病後，卻在2002年一次例行眼睛檢查時見到腫塊。轉介醫院做磁力共振掃描後，最終證實腦長了「生殖細胞瘤」(germ cell tumour)。他接受了30次放射治療，現在已沒有腦瘤。

健康知識｜體重由168磅增至266磅 Plummer稱，當時持續感到口渴，甚至難以抑制想飲水的欲望，最極端的情況是有幾多水飲幾多，不停飲。他形容「那是一段可怕時光，令我錯過上班時間，身體極度疲勞」。他不能接受手術割除腫瘤，要服食類固醇藥物，以減低腦腫瘤造成的壓力。服藥導致他的體重由168磅增至266磅，他喜歡運動，每周也打欖球和板球，但現在已不可再打了。他改為跑步和游水控制體重，現在雖然擊退腦癌，但餘生都要服藥。