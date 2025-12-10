每日提早半小時上班被炒　女子告上法庭竟敗訴

時有聽聞公司以員工遲到早退屢勸不改為由解僱，西班牙一間公司卻發生罕見的勞資糾紛，一名女職員習慣在上班時間前至少提早30分鐘到公司，卻因此被開除，令她憤而告上法庭，詎料法院認同公司做法，判處公司解僱合理。

綜合報道，22歲女子Alicante在一間物流公司工作，她的上班時間為7時30分，但她習慣上班前提早30至45分鐘到公司。公司記錄顯示，Alicante至少有19次早到情形，已多次被主管口頭及書面警告；主管認為她提早到會違反「擾亂團隊工作安排」，不過她仍繼續早到公司，因此公司於今年年初，以「員工有嚴重不當行為」為由將她開除，Alicante決定告上當地的勞動法庭。