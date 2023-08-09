毒菇｜午餐煮野菇食4姻親3死1危殆 澳洲婦否認毒殺

澳洲發生一宗離奇死亡事件，5名家庭成員兩星期前一起食午餐，一天後4人病倒，3人更在一星期內死亡，另一人危殆與死神搏鬥。至於負責煮午餐的48歲婦人並無事，警員曾邀她問話，有指她蓄意煮有毒野菇毒殺4名姻親。
毒菇｜前夫也獲邀 臨時有事爽約
成嫌疑人、居於維多利亞省Leongatha的Erin Patterson堅稱自己愛家人，並不知道所煮的野菇有毒，「我甚麼也沒有做，我愛他們，他們離世我感到悲痛」。記者追問事發那日午餐煮了甚麼時，Erin並沒有回答。這宗事件發生得離奇，警方和當地社區居民都急於尋找答案。報道指，Erin邀請了前夫Simon Patterson，與他的70歲父母和66歲阿姨及68歲姨丈，一起到她家食午餐。但Simon因臨時有事失約。警方指，Erin與Simon和平地離婚，保持友好關係，遂約前夫家人食飯並不出奇。Simon離婚後曾搬回與父母同住。
毒菇｜調查員：相信4人食了「死帽蕈」
Erin的4名姻親食了午餐後全都病倒，不清楚他們食了甚麼，但可以肯定食了採摘的野生蘑菇。4人情況惡化翌日送院，Simon的父母和阿姨上周六晚離世，姨丈目前仍然危殆，等待肝臟移植。調查人員稱，並不清楚Erin與4人是否食了相同食物。她的兩名子女也有一起食午餐，但與大人的食物不同，他們沒有不舒服。警方指Erin是嫌疑人，因午餐是她煮的，也是在場唯一成年人沒有事。
調查員指4名客人的不適徵狀與食了死帽蕈(death cap mushroom，又名毒鵝膏)一樣，而事發地區也有很多野生死帽蕈。死帽蕈具有劇毒，焯水、煮熟、冷藏或曬乾，均不能除去死帽蕈的毒素，食少少已可致命。死帽蕈中毒症狀包括劇烈胃痛、噁心、嘔吐和腹瀉。