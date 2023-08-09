毒菇｜午餐煮野菇食4姻親3死1危殆 澳洲婦否認毒殺

澳洲發生一宗離奇死亡事件，5名家庭成員兩星期前一起食午餐，一天後4人病倒，3人更在一星期內死亡，另一人危殆與死神搏鬥。至於負責煮午餐的48歲婦人並無事，警員曾邀她問話，有指她蓄意煮有毒野菇毒殺4名姻親。

毒菇｜前夫也獲邀 臨時有事爽約

成嫌疑人、居於維多利亞省Leongatha的Erin Patterson堅稱自己愛家人，並不知道所煮的野菇有毒，「我甚麼也沒有做，我愛他們，他們離世我感到悲痛」。記者追問事發那日午餐煮了甚麼時，Erin並沒有回答。這宗事件發生得離奇，警方和當地社區居民都急於尋找答案。報道指，Erin邀請了前夫Simon Patterson，與他的70歲父母和66歲阿姨及68歲姨丈，一起到她家食午餐。但Simon因臨時有事失約。警方指，Erin與Simon和平地離婚，保持友好關係，遂約前夫家人食飯並不出奇。Simon離婚後曾搬回與父母同住。