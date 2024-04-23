比利時博物館明朝無價珍寶失竊　3賊5分鐘得手

比利時瑪麗蒙皇家博物館(Musée royal de Mariemont)周日(21日)通報，館內收藏的一件中國明朝魚藻紋蓋罐凌晨被盜。館長Richard Veymiers表示，賊人闖入關門中的博物館後，5分鐘就成功得手，並指很可能是針對性盜竊，他已向國際刑警組織報告，希望盡快找回失竊藏品。

據比利時媒體報道，瑪麗蒙皇家博物館周日於社交平台發文，附有該藏品圖片，表示案件發生在當地時間當日凌晨。事後警方趕往現場調查。被偷走的館藏，是一件16世紀的明朝魚藻紋蓋罐。館方表示，賊人約在凌晨4點進入博物館，，5分鐘就成功得手，顯然清楚博物館各出入口，一開始就瞄準寶物所在的展示房間，甚至是哪一個展櫃，全程都沒有迷路。博物館強調，當時所有安全程序都正常啟動。魚藻紋蓋罐被偷後，警報隨即響起。館長指，CCTV拍到部分賊人犯案的畫面，已轉交警方調查。