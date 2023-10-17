比利時布魯塞爾槍擊案｜2瑞典人遭槍殺　歐國盃外圍賽腰斬　槍手發片自稱效忠ISIS(有片)

比利時首都布魯塞爾發生槍擊案，2名瑞典人死亡，另外1名的士司機受傷，槍手在逃。槍手事後聲稱效忠激進組織伊斯蘭國(ISIS)，開槍動機是為穆斯林報仇。當局指事件與恐怖主義有關，暫時無證據顯示與以巴衝突有關，局方將布魯塞爾的恐襲警戒級別提升至最高，國內其他地區的級別亦升至第二高。

事發在當地星期一(16日)晚上約7時，比利時國家足球隊正準備在布魯塞爾，與瑞典進行歐洲國家盃外圍賽，吸引約3.5萬人入場觀戰。消息指，一名男子在車站附近用自動步槍連開多槍。2名死者當時都身穿瑞典球衣，懷疑是到場觀賽的球迷。有關賽事在完成上半場後腰斬，球迷在場內等待約2小時，確認安全後離開。網上多段影片流傳，身穿橙色外套的槍手，於市區向途人開槍，並追入一個商場內再開槍，之後逃離現場。