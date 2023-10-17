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國際
2023-10-17 10:21:00

比利時布魯塞爾槍擊案｜2瑞典人遭槍殺　歐國盃外圍賽腰斬　槍手發片自稱效忠ISIS(有片)

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布魯塞爾2瑞典人遭槍殺，有球賽腰斬，槍手發片自稱效忠ISIS。(AP)

布魯塞爾2瑞典人遭槍殺，有球賽腰斬，槍手發片自稱效忠ISIS。(AP)

比利時首都布魯塞爾發生槍擊案，2名瑞典人死亡，另外1名的士司機受傷，槍手在逃。槍手事後聲稱效忠激進組織伊斯蘭國(ISIS)，開槍動機是為穆斯林報仇。當局指事件與恐怖主義有關，暫時無證據顯示與以巴衝突有關，局方將布魯塞爾的恐襲警戒級別提升至最高，國內其他地區的級別亦升至第二高。

事發在當地星期一(16)晚上約7時，比利時國家足球隊正準備在布魯塞爾，與瑞典進行歐洲國家盃外圍賽，吸引約3.5萬人入場觀戰。消息指，一名男子在車站附近用自動步槍連開多槍。2名死者當時都身穿瑞典球衣，懷疑是到場觀賽的球迷。有關賽事在完成上半場後腰斬，球迷在場內等待約2小時，確認安全後離開。網上多段影片流傳，身穿橙色外套的槍手，於市區向途人開槍，並追入一個商場內再開槍，之後逃離現場。

網上多段影片流傳，身穿橙色外套的槍手，於市區向途人開槍。(X) 槍手Abdesalem L.事後於社交平台發放片段。(X) 事發時附近正進行歐洲國家盃外圍賽，賽事因事件而腰斬。(AP)

槍手事後發片稱為穆斯林報仇

槍手事後於社交平台發放片段，聲稱來自伊斯蘭國，今次行動目的是為穆斯林報仇。證實槍手為一名45歲男子Abdesalem L.，在家鄉曾涉恐怖主義受審

比利時外交部長Hadja Lahbib於社交平台對事發表示感到震驚，指要動員打擊激進主義。首相形容事件為懦夫襲擊，對受害者表示深切哀悼，當局正密切關注事態發展，提醒市民保持警愓。比利時國家危機中心稱，布魯塞爾將恐怖威脅等級提高至四級，提醒民眾保持警愓，無必要切勿外出。

一名在瑞典尋求庇護的伊拉克難民，早前多次公開焚燒可蘭經，導致多個伊斯蘭激進組織發出威脅，瑞典其後將恐襲警戒級別提升至第二高。

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