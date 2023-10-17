比利時布魯塞爾槍擊案｜2瑞典人遭槍殺　警方連夜搜捕將槍手擊斃(有片)

比利時首都布魯塞爾發生槍擊案，2名瑞典人死亡，另外1名的士司機受傷，槍手在逃。槍手事後聲稱效忠激進組織伊斯蘭國(ISIS)，開槍動機是為穆斯林報仇。警方其後大舉追捕涉案槍手，擊斃一名持槍男子，並證實為涉案槍手。當局指事件與恐怖主義有關，暫時無證據顯示與以巴衝突有關，局方將布魯塞爾的恐襲警戒級別提升至最高，國內其他地區的級別亦升至第二高。
事發在當地星期一(16日)晚上約7時，比利時國家足球隊正準備在布魯塞爾，與瑞典進行歐洲國家盃外圍賽，吸引約3.5萬人入場觀戰。消息指，一名男子在車站附近用自動步槍連開多槍。2名死者當時都身穿瑞典球衣，懷疑是到場觀賽的球迷。有關賽事在完成上半場後腰斬，球迷在場內等待約2小時，確認安全後離開。網上多段影片流傳，身穿橙色外套的槍手，於市區向途人開槍，並追入一個幢建築物內再開槍，之後逃離現場。
槍手事後發片稱為穆斯林報仇
槍手事後於社交平台發放片段，聲稱來自伊斯蘭國，今次行動目的是為穆斯林報仇。證實槍手為一名45歲男子Abdesalem L.，在家鄉曾涉恐怖主義受審，非法居留於比利時。比利時外交部長Hadja Lahbib於社交平台對事發表示感到震驚，指要動員打擊激進主義。首相形容事件為懦夫襲擊，對受害者表示深切哀悼，當局正密切關注事態發展，提醒市民保持警愓。比利時國家危機中心稱，布魯塞爾將恐怖威脅等級提高至四級，提醒民眾保持警愓，無必要切勿外出。
警方經過連夜搜捕，於布魯塞爾Schaerbeek區一間咖啡室擊斃一名持槍男子，內政部長Annelies Verlinden證實死者為涉案槍手，並尋獲相信涉案武器。網上有影片顯示，大批警員封鎖市內一處街道進行調查。
一名在瑞典尋求庇護的伊拉克難民，早前多次公開焚燒可蘭經，導致多個伊斯蘭激進組織發出威脅，瑞典其後將恐襲警戒級別提升至第二高。
🔴A terrorist attack shooting has just taken place in Brussels, Belgium.— FPIN (@FPI_Network) October 16, 2023
The terrorist who opened fire at innocent civilians in Brussels said he is a member of ISIS and wanted to "Avenge Muslims”
This comes after Hamas has called for attacks worldwide
https://t.co/AjZRLzyZTB
❗️ The Brussels shooter, who killed two Swedish citizens, was shot dead in a cafe— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2023
This was reported by Belgian media. 45-year-old Abdesalem Lassoued (that is the name of the criminal) was sitting in a cafe in Schaerbeek when the police came there - the man began to resist and… pic.twitter.com/6kbyAyYjnv