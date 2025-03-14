比利時拘多人涉代表華為賄歐洲議會人員　資助旅遊請睇波

比利時當局拘捕多人，涉嫌與中國電訊設備製造商華為被指賄賂歐洲議會人員有關。當地傳媒報道，被捕者包括數名涉嫌為華為工作的說客，他們涉嫌向現任或前任歐洲議會人員行賄，以推廣該公司貿易政策。檢方未透露涉案人員的姓名及其他資料，但指他們除涉嫌腐敗，還有偽造和使用虛假文件，據報約有15名現任和前任歐洲議會議員可能涉及此案。
華為嚴肅看待指控 強調遵守法規
比利時檢察官的聲明指，有關賄賂被指令華為得益。華為表示，嚴肅看待指控，會與當局緊急溝通，進一步了解情況，強調公司致力遵守所有適用的法律法規，對腐敗或其他不當行為採取零容忍政策。歐洲議會表示，已收到比利時當局協助調查的請求，並將迅速全面地執行。
比利時當局在行動中派出約100名警員，搜查21個地點，其中1人在法國被捕，葡萄牙一處地方也遭到當地警方搜查。當地傳媒報道，華為歐盟辦事處以及游說人士的住所亦被搜查。檢察官指，賄賂活動從2021年起透過多種方式進行，包括送禮，安排飲食、旅行或定期邀請觀看足球比賽。
歐洲多國跟隨美國，以安全風險為由，禁止在5G通訊網絡使用華為設備。歐盟委員會發言人說，不會評論比利時的調查工作，但指5G網路的安全對歐洲經濟至關重要，華為的風險明顯高於其他5G供應商，歐盟成員國應迅速決定限制或排除華為參與5G網絡。