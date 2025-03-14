比利時拘多人涉代表華為賄歐洲議會人員　資助旅遊請睇波

比利時當局拘捕多人，涉嫌與中國電訊設備製造商華為被指賄賂歐洲議會人員有關。

比利時當局拘捕多人，涉嫌與中國電訊設備製造商華為被指賄賂歐洲議會人員有關。當地傳媒報道，被捕者包括數名涉嫌為華為工作的說客，他們涉嫌向現任或前任歐洲議會人員行賄，以推廣該公司貿易政策。檢方未透露涉案人員的姓名及其他資料，但指他們除涉嫌腐敗，還有偽造和使用虛假文件，據報約有15名現任和前任歐洲議會議員可能涉及此案。

華為嚴肅看待指控 強調遵守法規

比利時檢察官的聲明指，有關賄賂被指令華為得益。華為表示，嚴肅看待指控，會與當局緊急溝通，進一步了解情況，強調公司致力遵守所有適用的法律法規，對腐敗或其他不當行為採取零容忍政策。歐洲議會表示，已收到比利時當局協助調查的請求，並將迅速全面地執行。