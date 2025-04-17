比利時青年涉偷運5000隻蟻被捕　肯亞警告有關走私趨勢

非洲國家肯亞公布，兩名來自比利時的青年，涉嫌偷運5,000隻蟻在周二（15日）被檢控，該國又指出有關的走私趨勢在上升。

肯亞當局表示，兩名同為19歲的比利時青年大衛（Lornoy David）及洛德維克斯（Seppe Lodewijckx）在本月5日於肯亞的一間賓館內被搜出藏有5,000隻放在試管內的蟻而被捕。他們在法庭上表示，收集螞蟻純粹只為興趣，並不知道有關行為違法。而同樣在肯亞也有另一宗案件，一名越南籍青年與一名肯亞青年也因為非法偷運400隻蟻，在同一個法庭上受審。