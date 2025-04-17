比利時青年涉偷運5000隻蟻被捕　肯亞警告有關走私趨勢

非洲國家肯亞公布，兩名來自比利時的青年，涉嫌偷運5,000隻蟻在周二（15日）被檢控，該國又指出有關的走私趨勢在上升。
肯亞當局表示，兩名同為19歲的比利時青年大衛（Lornoy David）及洛德維克斯（Seppe Lodewijckx）在本月5日於肯亞的一間賓館內被搜出藏有5,000隻放在試管內的蟻而被捕。他們在法庭上表示，收集螞蟻純粹只為興趣，並不知道有關行為違法。而同樣在肯亞也有另一宗案件，一名越南籍青年與一名肯亞青年也因為非法偷運400隻蟻，在同一個法庭上受審。
根據肯亞的野生動物部門指，4人疑與販運螞蟻到歐洲及亞洲的市場有關。他們販運的是原產於東非地區的一種巨大，而且身體紅色的收割蟻。肯亞當局指出，這些非法出口野生螞蟻，不單是侵害肯亞的主權，更是危害當地的生物多樣性，令當地的社區及研究機構的權益受到剝削。」肯亞過去一直打擊包括大象、犀牛等的野生動物販運，而今次4人的案件，當地相信趨勢正從大型的哺乳動物轉向一些罕有物種。
兩名比利時青年是在肯亞的納庫魯被捕，當地擁有多個國家公園的地區。被發現的蟻是裝在試管內，並在出口放上棉花確保螞蟻可以在試管內生存較長時間。而另外兩名越南及肯亞青年，則在首都內羅比被捕。肯亞指涉及的螞蟻約值100萬肯亞先令（約7,700美元），價格視乎品種而定。