比利逝世｜巴西全國哀悼3日　多名球星網上悼念

史上其中一位最偉大的足球員、巴西球王比利(Pele)逝世，享年82歲。巴西政府發表聲明，宣布為比利的離世全國哀悼3日。多名球星透過社交平台懷念一代球王。
比利的女兒Kely Nascimento在社交網站Instagram(IG)公布父親的死訊，表示永遠愛他，願父親安息。醫院的報告顯示，比利因為結腸癌導致多個器官衰竭，在當地星期四(29日)下午3時27分去世。
多名球星懷念一代球王
巴西的尼馬(Neymar)形容比利將足球轉化成藝術，變成娛樂，他又指，比利為窮人和黑人發聲，也令巴西變得耀眼。足球和巴西的地位因這位球王提升，比利是永恆。阿根廷隊長美斯(Messi)上載與比利的合照，願他安息。法國前鋒麥巴比(Kylian Mbappe)表示，「球王離我們而去，但他的傳奇將永垂不朽，願球王安息」。葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)表示，一句再見不足以表達足球界的傷痛，比利在足球上，一直啟發數以百萬人。
Leo Messi on Instagram: Rest in Peace, Pelé. pic.twitter.com/4pv4mTKZHB— Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 29, 2022
The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022
RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud