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國際
2023-01-04 11:19:00

比利逝世｜比利長眠故鄉　民眾夾道送別靈車(有片)

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比利長眠故鄉，民眾夾道送別靈車。(Twitter)

比利長眠故鄉，民眾夾道送別靈車。(Twitter)

上周四逝世、終年82歲的巴西球王比利(Pele)為期1位於家鄉桑托斯、母會山度士主場的追悼會於星期二(3)早上10時結束，據報參與者人數至少達數十萬，其後比利的靈柩移送到普世紀念公墓(Memorial Necropole Ecumenica)舉行私人葬禮，大批民眾夾道送別。

大批民眾夾道送別。(Twitter) 大批民眾夾道送別。(Twitter) 大批民眾夾道送別。(Twitter) 大批民眾夾道送別。(Twitter)

比利的靈柩蓋上巴西國旗和山度士會旗，由消防車改裝而成的靈車運載，由警員開路，途經多條街道，包括比利100歲母親的寓所外，他78歲的妹妹在露台目送靈車駛過。大批民眾夾道送別。遺體按照比利的遺願，安放在公墓的9樓，以紀念他同樣是足球員、經常穿9號球衣的父親。

FIFA主席自拍遭抨擊　恩芬天奴稱感到沮喪

山度士表示，靈柩在球場開放給公眾瞻仰的24小時期間，合共有23萬人到場弔唁，包括巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva和國際足協(FIFA)主席恩芬天奴(Gianni Infantino)。不過，恩芬天奴被拍攝到在球場期間與其他人面帶笑容自拍，遭受抨擊。他在社交網站解釋，是有比利的隊友邀請他拍照，對受到批評感到沮喪。

恩芬天奴被拍攝到在球場期間與其他人面帶笑容自拍，遭受抨擊。(Twitter)

恩芬天奴被拍攝到在球場期間與其他人面帶笑容自拍，遭受抨擊。(Twitter)

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