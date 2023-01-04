比利逝世｜比利長眠故鄉　民眾夾道送別靈車(有片)

上周四逝世、終年82歲的巴西球王比利(Pele)為期1日在位於家鄉桑托斯、母會山度士主場的追悼會於星期二(3日)早上10時結束，據報參與者人數至少達數十萬，其後比利的靈柩移送到普世紀念公墓(Memorial Necropole Ecumenica)舉行私人葬禮，大批民眾夾道送別。

比利的靈柩蓋上巴西國旗和山度士會旗，由消防車改裝而成的靈車運載，由警員開路，途經多條街道，包括比利100歲母親的寓所外，他78歲的妹妹在露台目送靈車駛過。大批民眾夾道送別。遺體按照比利的遺願，安放在公墓的9樓，以紀念他同樣是足球員、經常穿9號球衣的父親。

Nem a morte pode separar aquela que foi a junção mais perfeita de todos os esportes @SantosFC e @Pele 👑🤍🖤 pic.twitter.com/KPny0IiN5C — Jô! (@Jojo_sft) January 3, 2023