比特犬咬斷澳女主人右臂遭警槍斃　34歲女浴血命危

澳洲昆士蘭州北部，當地時間11日早上7點，一名34歲女子的手臂被自家養的狗狗咬斷，目前正在醫院搶救，為生命奮戰。這隻對主人生命造成危險的比特犬因無法平靜，事後被警方擊斃，當地警方表示，他當警察已經有37年，這是見過最嚴重的犬隻傷人事件。

據BBC報導，這起意外發生於當地11日早上7點左右，警方接獲報案，聲稱湯斯維爾市(Townsville)有一名女子受到了「致命」的傷害，而警方趕赴現場後發現，這名女子的右臂被狗狗從肘部以下咬斷，導致她在屋外血流不止，而導致女子「斷臂」的這隻比特犬，則在屋內顯得非常暴躁，甚至「還正在試圖衝出來」，警察曾試圖將這隻狗鎮靜，但未能成功，無奈將其當場擊斃。

當地警方沃瑞克(Scott Warrick)在記者會上表示，這是他當警察37年來見過最嚴重的狗咬人事件，也希望受傷的女士能夠早日康復。根據澳聯社報導，警方到場後立即用止血綳帶為女子止血，並緊急將她送院就醫，急救人員也在現場找回了女子的斷臂，試圖為她重新接上斷臂。然而，由於女子的傷勢過於嚴重，現在仍在醫院搶救中，命懸一線。

比特犬性情兇猛常襲人

比特犬體型不算特別大但非常壯碩，比性情兇猛，常會攻擊人、寵物、流浪狗，在世界各地比特犬咬死人的案例數不勝數，所以算是危險性犬隻。目前警方、RSPCA和當地議會已對此案展開調查，以了解更多詳情。