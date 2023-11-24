比耶穌三天還長的等待：阿爾特曼的OpenAI復職

「哇，這比耶穌三天要長！」這樣的驚嘆在一條推文中形容了阿爾特曼(Sam Altman)在OpenAI的命運轉變。在我兩周前的專欄中，我提及了奧特曼在OpenAI開發者日的亮相，卻未曾料到會這麼快再次提到他。 11月17日，阿爾特曼因董事會指控其溝通不坦誠，被他於2015年共同創辦的公司解僱。然而，經過短短四天，伴隨著員工和主要投資者微軟的強烈支持和爭辯，他於11月21日驚奇地重返，再次掌握OpenAI的權力。這一事件不僅凸顯了科技領袖在多變的科技界的脆弱地位，也揭示了內部的動盪和爭議。以下，我將事件的發展脈絡進行了整理，以供大家參考。

11月17日，阿爾特曼被OpenAI董事會解僱，因董事會對他的領導力失去信心。解僱決定由非員工董事會成員亞當·丹吉洛、塔莎·麥考利、海倫·托納，以及聯合創辦人兼首席科學家伊利亞·蘇茨克弗共同作出。這導致共同創辦人格雷格·布羅克曼辭職，使公司內部陷入混亂。與此同時，OpenAI的主要投資者微軟提供阿爾特曼領導一個新的AI研究團隊的職位，加劇了風波。超過700名員工對董事會決定表示不滿，威脅辭職。在這場公司內部的混亂中，阿爾特曼開始了重返公司的談判。在此過程中，臨時CEO埃米特·謝爾也承認了阿爾特曼被解僱的過程和溝通管理處理極其不當，對公司的信譽造成了嚴重損害。隨著這場危機的深化，OpenAI的原董事會被一個臨時董事會取代，由布雷特·泰勒、拉里·薩默斯和亞當·丹吉洛組成，其主要任務是任命新的董事會成員，並對公司的治理結構進行重整。

此次事件凸顯了OpenAI作為非營利組織和營利子公司的獨特結構以及其創建「造福全人類的安全通用人工智能」使命對於事件的影響。OpenAI未來方向的爭議仍是猜測焦點。行業觀察家和利益相關者，如微軟對董事會的新變化表示樂觀，認為這是邁向更穩定、有效治理的一步。微軟CEO薩提亞·納德拉支持阿爾特曼重返並重組董事會。 在阿爾特曼重返OpenAI擔任CEO的24小時內，社交媒體上湧現了混合的反響。負面評論集中在其驚人回歸所引起的內部混亂和權力鬥爭，員工對董事會決策的不滿，以及市場對這一突發事件的敏感反應。相對的，正面評論則突顯了他對公司和主要投資者微軟的重要性，並對新臨時董事會組成的高度期待。員工對阿爾特曼回歸的積極支持，以及微軟CEO薩提亞·納德拉對阿爾特曼加入微軟的前景表示的讚許，均顯示了他在業界的重要影響力。

在交稿之際，我注意到路透社的一篇獨家報導，稱OpenAI的研究員在阿爾特曼被解僱前向董事會發出警告，稱他們發現了一種可能對人類構成威脅的強大人工智能技術。這封未曾公開的信件以及AI演算法是導致阿爾特曼被董事會解僱的關鍵之一。這些內容揭示了公司內部在人工智能的安全性和未來方向上存在的深層擔憂和分歧，也對OpenAI追求安全通用人工智能的使命提出了嚴峻的挑戰。 阿爾特曼的去與回，不僅是對OpenAI未來路徑的一次深刻反思，更是對科技界領導力與創新責任的一次公開考驗，這一事件無疑將成為人工智能發展史上的一個重要節點。