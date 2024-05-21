比較日本治安 日女在倫敦坐雙層巴士只坐樓下 晚上不敢走沒路燈住宅區

曾於英國工作的日本女子Moyo近日在媒體Hint-Pot撰文分享旅英生活，表示她在日本會搭尾班車再獨自走回家，但在倫敦就不敢這樣做，搭雙層巴士只敢坐樓下座位。

Moyo寫道，她住在日本時為慳的士車資，常常搭尾班車回家，就算深夜獨自走20分鐘路程回家，也從沒害怕，但她搬到倫敦後就不敢這樣做。

英國治安｜晚上不敢在外單獨步行

她說，白天在倫敦，步行沒有問題，在人多車多的街道上行走，通常不用過分擔心，但晚上她就不敢走在沒路燈的住宅區路上。早前，英國有一名女子晚上回家時失蹤，最後發現遭性侵殺害，疑兇竟是一名倫敦警官。