比較日本治安 日女在英坐雙層巴士只坐樓下 晚上不敢走沒路燈住宅區

曾於英國工作的日本女子Moyo近日在媒體Hint-Pot撰文分享旅英生活點滴，表示她在日本會搭尾班車再獨自走回家，但在倫敦就不敢這樣做，搭雙層巴士只敢坐樓下座位。
Moyo寫道，她住在日本時為慳的士車資，常常搭尾班車回家，就算深夜獨自走20分鐘路程回家，也從沒害怕，但她搬到倫敦後就不敢這樣做。
英國治安｜晚上不敢在外單獨步行
她說，白天在倫敦，步行沒有問題，在人多車多的街道上行走，通常不用過分擔心，但晚上她就不敢走在沒路燈的住宅區路上。早前，英國有一名女子晚上回家時失蹤，最後發現遭性侵殺害，疑兇竟是一名倫敦警官。
由於夜歸女子遇害事件經常發生，Moyo稱她與朋友們都會避免夜晚在外單獨步行，每次聚會後，都會聯絡確認彼此已安全回家。此外，乘搭公共交通工具也會注意人身安全，例如搭雙層巴士只會坐樓下座位，以便在緊急情況下能迅速求助。
英國治安｜用針隨機傷人
Moyo還寫道，倫敦最近發生用針隨機刺傷途人、餐廳飲料被落藥等事件，所以無論男女都須時刻保持警覺。
Moyo說，雖然日本並非沒有類似事件，但比起歐美，日本算是安全的國家。她提醒，出外旅行最重要的，就是知道只有自己能保護自己，所以培養危機意識很重要。除了找值得信賴的朋友同行，也要相信自己的第六感。