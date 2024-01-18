毛寧回應被菲防長批言論低級下流 「中方表明立場正當必要」(更新)

【更新外交部回應】在今日(18日)外交部例行記者會上，有記者提問稱菲律賓國防部長昨指責中國外交部發言人毛寧在記者會上侮辱菲律賓總統小馬可斯，中方對此有否評論。毛寧回應指台灣問題是中國核心利益的核心，菲方言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。中方表明嚴正立場是完全正當和必要的，強調一中原則是紅線也是底線，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊。 毛寧敦促菲方切實遵守中菲建交公報精神，恪守一個中國原則，停止在涉台問題上的錯誤言行。

毛寧建議小馬可斯「多讀讀書」 菲防長：言論「低級下流」 菲律賓總統小馬可斯日前祝賀賴清德當選台灣下一任領導人，引來中方強烈不滿及抗議。在北京，外交部發言人毛寧表示強烈不滿及堅決反對，並建議小馬可斯「多讀讀書」， 正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。菲律賓國防部長特奧多羅昨日批評毛寧的言論低級下流，侮辱總統及菲律賓。 特奧多羅批評毛寧的言論低級下流，侮辱總統及菲律賓，亦貶低了她自己、中國外交部及中共，他又補充說，不應該為毛寧的言論驚訝，指對方慣性發表經國家批准的宣傳和虛假資訊。中國外交部及中國駐菲大使館暫時未對特奧多羅的言論作回應。