毛管戙｜大腦取出8厘米長寄生蟲　醫生都驚：還在蠕動

一位64歲的澳洲婦女因為持續出現腹痛、咳嗽、發燒的症狀，到澳洲坎培拉醫院求診，結果醫生為她開刀，從她的大腦裡取出一條長達8厘的寄生蟲，而這條寄生蟲被取出時仍然活著而且不斷蠕動，就連醫生都感到驚訝。

綜合報道，澳洲有一名婦人持續3個星期出現腹痛、腹瀉、乾咳、發燒與盜汗的問題，2021年1月到醫院接受治療；至 2022年，她開始出現健忘、憂鬱症狀，因而被轉診至坎培拉醫院。神經外科醫生Hari Priya Bandi看過婦人的磁力共振掃描(MRI)後，認為她的大腦顯示出異常狀況，必須進行手術，結果醫生於婦人的腦裡取出一條寄生蟲。

傳染病醫生Sanjaya Senanayake表示，當時他接到這名同事來電，對方驚恐地告訴他：「天啊，你一定不相信，我剛剛竟然在一位女士的大腦裡發現了一條還活著、正在蠕動的蟲！」Sanjaya說，這名神經外科醫生肯定沒有想到，他們會在病人腦裡面發現一條還在蠕動的活生生寄生蟲。