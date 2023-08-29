毛管戙｜大腦取出8厘米長寄生蟲　醫生都驚：還在蠕動

一位64歲的澳洲婦女因為持續出現腹痛、咳嗽、發燒的症狀，到澳洲坎培拉醫院求診，結果醫生為她開刀，從她的大腦裡取出一條長達8厘的寄生蟲，而這條寄生蟲被取出時仍然活著而且不斷蠕動，就連醫生都感到驚訝。
綜合報道，澳洲有一名婦人持續3個星期出現腹痛、腹瀉、乾咳、發燒與盜汗的問題，2021年1月到醫院接受治療；至 2022年，她開始出現健忘、憂鬱症狀，因而被轉診至坎培拉醫院。神經外科醫生Hari Priya Bandi看過婦人的磁力共振掃描(MRI)後，認為她的大腦顯示出異常狀況，必須進行手術，結果醫生於婦人的腦裡取出一條寄生蟲。
傳染病醫生Sanjaya Senanayake表示，當時他接到這名同事來電，對方驚恐地告訴他：「天啊，你一定不相信，我剛剛竟然在一位女士的大腦裡發現了一條還活著、正在蠕動的蟲！」Sanjaya說，這名神經外科醫生肯定沒有想到，他們會在病人腦裡面發現一條還在蠕動的活生生寄生蟲。
推斷經蟒蛇糞便感染寄生蟲卵
坎培拉醫院向外部專家尋求協助，澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)的專家表示，這是常見於蟒蛇身上的蛔蟲「Ophidascaris robertsi」，該名女病人亦成全世界首位在人類體內發現該種寄生蟲的病例。坎培拉醫院表示，該名婦人居住在蟒蛇出沒的湖泊區域附近，雖然她沒有直接接觸蛇，但經常採集湖泊附近的草本植物，用於烹飪，推測，患者可能是因為觸碰到或吃下沾有蟒蛇糞便的植物、廚房用具、食材，而蟒蛇糞便中又含有寄生蟲卵，才會因此感染。
醫院指出，該名患者仍需持續接受治療，因為她身上的肝臟等器官可能還有其他寄生蟲的幼蟲。由於這是第一次有人類被這種寄生蟲感染，醫療人員只能邊治療邊觀察情況，避免藥物在殺死幼蟲的同時引起發炎、進一步損害大腦。相關病例已記錄在學術雜誌《Emerging Infectious Diseases》9月期刊中。