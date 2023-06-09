毛管戙｜巨型蜈蚣牆上爬行百足晃動　網民：媽呀，我起晒雞皮(有片)

泰國一名網民分享一段影片，顯示一隻狀似蜈蚣的巨大生物爬上牆壁，上百對腳都在不斷移動，即使影片只有10秒，但短短2日觀看次數已破600萬次，更有網民直呼「媽呀，我起晒雞皮」。

綜合報道，泰國TikTok用戶@paphatsanat於3日上傳了一段10秒影片，其中一隻像是巨型蜈蚣的奇怪生物爬在牆壁轉角靠近天花的地方，正在緩緩地往前爬，上百對密集的足部晃動起伏，還配上脆異的配樂，教人不安。

影片曝光後，大批泰國網民紛紛留言指畫面核突，有網民直呼「媽呀，我起晒雞皮」、「這到底是甚麼生物？」、「這是蛇的長度吧」、「蜈蚣與蛇的混種？」不過最多人點讚的是「影片是真的嗎？」留言，可見有人質疑影片的真實性。