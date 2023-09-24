民主警號｜30國民調：近4成18至35歲青年願支持軍事或強人統治 法國年輕人想法出乎意料

由國際著名投資者索羅斯創辦的開放社會基金會(Open Society Foundations，OSF)一項涵蓋30個國家逾55億人口的民調結果顯示，與其他年齡層相比，18至35歲受訪者對民主管治的支持度偏低，近4成願支持強人或軍事統治，這對全球民主敲響警號。

「民主」對年輕人吸引力減少

OSF向台灣中央社分析，全球約一半人口為30歲以下，18至35歲的人受各國近年遭遇多項危機的衝擊最大，「民主」對他們的吸引力減少，不令人意外。調查顯示，即使在較富裕的民主國家，有高比例的年輕受訪者過去一年連養活自己都不容易。此外，民主國家政府未能在年輕選民最關切的議題展現足夠的實際政績，包括提升生活水平、減少不平等、應對氣候變化等。

30國逾3.6萬人受訪

OSF今年5月18日至7月21日在30個國家進行這項民意調查，36,344人受訪。30國為美國、英國、法國、德國、意大利、波蘭、烏克蘭、俄羅斯、土耳其、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、日本、中國、馬來西亞、阿根廷、孟加拉、巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿聯酋、沙特阿拉伯、突尼西亞、埃及、埃塞俄比亞、迦納、塞內加爾、肯尼亞、尼日利亞、南非。

OSF指出，選擇國家時，主要考慮地理分布、政治光譜，以及國民收入水平差異，並納入較多的中低收入國家，調查對象為每一國至少1,000名18歲以上具統計代表性的民眾。

中等收入國家佔全球人口多數，合計的人口多於中高收入國家。世界銀行資料顯示，全球人口約75%分布於中等收入國家。