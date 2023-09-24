民主警號｜30國民調：近4成18至35歲青年願支持軍事或強人統治 法國年輕人想法出乎意料

由國際著名投資者索羅斯創辦的開放社會基金會(Open Society Foundations，OSF)一項涵蓋30個國家逾55億人口的民調結果顯示，與其他年齡層相比，18至35歲受訪者對民主管治的支持度偏低，近4成願支持強人或軍事統治，這對全球民主敲響警號。
「民主」對年輕人吸引力減少
OSF向台灣中央社分析，全球約一半人口為30歲以下，18至35歲的人受各國近年遭遇多項危機的衝擊最大，「民主」對他們的吸引力減少，不令人意外。調查顯示，即使在較富裕的民主國家，有高比例的年輕受訪者過去一年連養活自己都不容易。此外，民主國家政府未能在年輕選民最關切的議題展現足夠的實際政績，包括提升生活水平、減少不平等、應對氣候變化等。
30國逾3.6萬人受訪
OSF今年5月18日至7月21日在30個國家進行這項民意調查，36,344人受訪。30國為美國、英國、法國、德國、意大利、波蘭、烏克蘭、俄羅斯、土耳其、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、日本、中國、馬來西亞、阿根廷、孟加拉、巴西、墨西哥、哥倫比亞、阿聯酋、沙特阿拉伯、突尼西亞、埃及、埃塞俄比亞、迦納、塞內加爾、肯尼亞、尼日利亞、南非。
OSF指出，選擇國家時，主要考慮地理分布、政治光譜，以及國民收入水平差異，並納入較多的中低收入國家，調查對象為每一國至少1,000名18歲以上具統計代表性的民眾。
中等收入國家佔全球人口多數，合計的人口多於中高收入國家。世界銀行資料顯示，全球人口約75%分布於中等收入國家。
86%受訪者寧願生活在民主國家
OSF分析指，儘管高達86%各國民眾寧願生活在民主國家、且僅約20%相信集權國家能更有效達成「民之所欲」，但在18至35歲年齡層中，僅57%同意民主政治體系優於其他政體，且42%認為軍事統治、35%認為強人統治，可以是好選項。
18至35歲、36至55歲，以及56歲以上這3個年齡層，18至35歲對軍事或強人統治的好感最高，56歲以上最低。56歲以上受訪者，僅約20%願意接受軍事統治，26%接受強人統治。
法國青年想法與眾不同
值得注意的是，在領土完全位於歐洲的國家中，排除烏克蘭，法國是唯一「同意」(34%)強人統治可以是好選項的比例高於「不同意」(31%)的國家。烏克蘭則分別有40%和41%民眾願意支持軍事或強人統治。OSF指出，這與烏克蘭正抵抗俄羅斯侵略、民眾高度支持軍隊有關。