民主黨兩大「巨星」站台 奧巴馬夫婦同警告選戰激烈

距離美國大選投票不足3個月，民主黨兩大「巨星」——前總統奧巴馬和妻子米歇爾周二晚在民主黨全國代表大會發言時強調今屆民主、共和兩黨候選人選情接近，將由數個搖擺州份決定勝負；呼籲該黨支持者出來投票，擊倒前總統特朗普。

奧巴馬夫婦在黨內民望極高，他們一先一後上台發表講話。米歇爾稱，「美國，希望正捲土重來。」與奧巴馬2008年競選總統時承諾帶來「希望和改變」的口號相呼應。兩人讚揚民主黨總統候選人賀錦麗同時，也狠批特朗普執政時期「盛氣凌人和混亂」。米歇爾抨擊特朗普對她夫婦倆人的人身和種族攻擊，「他(特朗普)的世界觀狹窄，令其感到兩名勤力、高學力、成功，同時是黑人的人會威脅他」。特朗普之前經常質疑奧巴馬是否美國人，也對賀錦麗的種族大做文章。特朗普早前出席活動，指賀錦麗過去一直自稱是印度裔美國人，近年才忽然強調有非裔血統，「變成黑人」。