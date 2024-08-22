民主黨兩大「巨星」站台 奧巴馬夫婦同警告選戰激烈

距離美國大選投票不足3個月，民主黨兩大「巨星」——前總統奧巴馬和妻子米歇爾周二晚在民主黨全國代表大會發言時強調今屆民主、共和兩黨候選人選情接近，將由數個搖擺州份決定勝負；呼籲該黨支持者出來投票，擊倒前總統特朗普。
奧巴馬夫婦在黨內民望極高，他們一先一後上台發表講話。米歇爾稱，「美國，希望正捲土重來。」與奧巴馬2008年競選總統時承諾帶來「希望和改變」的口號相呼應。兩人讚揚民主黨總統候選人賀錦麗同時，也狠批特朗普執政時期「盛氣凌人和混亂」。米歇爾抨擊特朗普對她夫婦倆人的人身和種族攻擊，「他(特朗普)的世界觀狹窄，令其感到兩名勤力、高學力、成功，同時是黑人的人會威脅他」。特朗普之前經常質疑奧巴馬是否美國人，也對賀錦麗的種族大做文章。特朗普早前出席活動，指賀錦麗過去一直自稱是印度裔美國人，近年才忽然強調有非裔血統，「變成黑人」。
夫婦二人炮轟特朗普
奧巴馬則說，「我們不需要再多4年的盛氣凌人、裝模作樣和混亂。我們之前已看了這齣戲，大家都知道續集通常不好看。美國準備好揭開新一章，美國準備好更好的故事，我們準備好迎接總統賀錦麗。」奧巴馬同時讚揚其任內擔任副總統、放棄連任總統的拜登，「歷史會記載拜登作為總統，在最危險時刻捍衛民主。我驕傲地稱他為我的總統，但稱他為朋友更加令我驕傲。」
賀錦麗與拍檔沃爾茲則在搖擺州威斯康辛州拉票，透過視像向民主黨代表大會的觀眾講話，很榮幸獲得各地黨代表提名，形容這是一場獲得人民支持的競選活動。她周四會出席大會正式接受提名。競選副總統的沃爾茲則會在周三亮相大會，正式獲提名出戰副總統。前總統克林頓周三也會上台演說。