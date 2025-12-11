民主黨勝出邁阿密市長選舉　共和黨長近30年執政告終

民主黨候選人希金斯（Eileen Higgins）在美國佛州邁阿密市長選舉中勝出，結束共和黨長達近三十年的執政紀錄。根據美聯社統計，希金斯在11月4日選舉中拿下 36% 選票，領先獲得19%的共和黨候選人岡薩雷斯（Emilio Gonzalez）。

拉丁裔選民佔多數

這次結果被視為共和黨在拉丁裔選民佔多數的佛州遭遇重大警訊。儘管共和黨推出拉丁裔候選人並獲得特朗普支持，但特朗普政府的移民遣返政策嚴重削弱了其在當地的吸引力。

希金斯多次批評特朗普的移民政策，指出邁阿密居民普遍擔心家人遭逮捕。她以能說西班牙語、敢於自嘲「La Gringa」（金髮女人）建立形象，成功跨越保守選民與古巴裔社群的鴻溝。