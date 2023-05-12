民眾憂「南海海溝大地震」先兆 日千葉縣5.2級地震4傷

一場黎克特制5.2級地震，昨在日本引發恐慌，非因死傷人數嚴重，而是發生在首都圈內千葉縣。地震最少在千葉及神奈川兩縣造成4傷，東京都內亦有震感。日本氣象廳預計區內未來一周仍有同等程度的地震，網上隨即有言論擔心今次地震是否傳聞即將發生的「南海海溝大地震」先兆。

地震發生在當地時間清晨4時16分，震央位於千葉縣南部，震源深度約40公里。千葉縣有兩名分別七十多及八十多歲婦人，在家中跌倒受傷，神奈川縣亦有兩人受傷。東京都市中心亦有民眾感受到搖晃，而地震導致JR東日本鐵路部分區段一度停運。東京、千葉、神奈川有升降機停頓，幸據報無人被困，另千葉縣有民居玻璃及屋頂瓦片被震碎及停水。

日本國內把地震強度分為0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強以及7共10個等級，今次地震屬「5強」級，是千葉縣11年來首次發生「5強」級或以上地震。氣象廳預計未來一周會發生同等程度地震，尤其是未來兩至3日，呼籲今次地震震感強烈的地區，提防石塊崩塌或山泥傾瀉。東京大學地震學教授古村孝志表示，今次所涉地區向來地震頻繁，但較少出現強度5級以上，擔心千葉縣及東京都首都圈，會發生強度達7級地震。