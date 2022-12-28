民調問理想美國總統條件 拜登或特朗普都不合格 誰是理想總統？

最新民調顯示，美國人理想的總統條件是「51歲到65歲的州長，具商務經驗，為了把事做好而願意妥協，曾在軍中服役加分」。無論現任總統拜登或有意再戰的特朗普都不合格。 《今日美國報》(USA TODAY)周二公布與薩福克大學(Suffolk University)合作進行的民調，透過問卷讓受訪者表達，理想中的美國總統應該具備甚麼條件，以及認為哪些條件不重要。 薩福克大學政治研究中心主任David Paleologos模擬招聘廣告的格式做出首段引句，以此歸納這份在12月7日至11日針對1,000人進行的電話民調結果。 他說，「很不幸的，2024年大選目前還沒有理想的候選人出現」，無論是拜登或特朗普都不符合條件，且民調顯示超過6成受訪者不希望這兩個人2024年再出選。

拜登與特朗普不符合年齡條件 民調顯示，美國人偏好的總統年齡是51歲到65歲，佔50%，其次是認為35歲到50歲適合的，佔25%。 特朗普11月宣布角逐2024年總統選舉，他若當選，到了2025年就職日他已78歲。民調顯示，認為66歲到80歲是理想總統年齡的人只有8%。對拜登更不利的是，若連任成功，他就職時已82歲，但民調顯示不到1%認為80歲以上是理想中美國總統的年齡。 儘管55%認為性別不重要，但對總統有性別偏好的人當中，認為理想總統為男性的佔28%，偏好女性總統的佔12%。《今日美國報》問道，「是時候產生一位女性總統嗎？或許還沒」。