民調問理想美國總統條件 拜登或特朗普都不合格 誰是理想總統？

最新民調顯示，美國人理想的總統條件是「51歲到65歲的州長，具商務經驗，為了把事做好而願意妥協，曾在軍中服役加分」。無論現任總統拜登或有意再戰的特朗普都不合格。
《今日美國報》(USA TODAY)周二公布與薩福克大學(Suffolk University)合作進行的民調，透過問卷讓受訪者表達，理想中的美國總統應該具備甚麼條件，以及認為哪些條件不重要。
薩福克大學政治研究中心主任David Paleologos模擬招聘廣告的格式做出首段引句，以此歸納這份在12月7日至11日針對1,000人進行的電話民調結果。
他說，「很不幸的，2024年大選目前還沒有理想的候選人出現」，無論是拜登或特朗普都不符合條件，且民調顯示超過6成受訪者不希望這兩個人2024年再出選。
拜登與特朗普不符合年齡條件
民調顯示，美國人偏好的總統年齡是51歲到65歲，佔50%，其次是認為35歲到50歲適合的，佔25%。
特朗普11月宣布角逐2024年總統選舉，他若當選，到了2025年就職日他已78歲。民調顯示，認為66歲到80歲是理想總統年齡的人只有8%。對拜登更不利的是，若連任成功，他就職時已82歲，但民調顯示不到1%認為80歲以上是理想中美國總統的年齡。
儘管55%認為性別不重要，但對總統有性別偏好的人當中，認為理想總統為男性的佔28%，偏好女性總統的佔12%。《今日美國報》問道，「是時候產生一位女性總統嗎？或許還沒」。
獨立政黨獲選民支持
政黨傾向方面，無論民主黨或共和黨，各自有超過7成希望自己支持的政黨候選人當選。但兩大黨以外的候選人也獲得顯著支持，除了有67%中間選民偏好，也有17%民主黨人與13%共和黨人支持。
民調也呈現選民偏好的領袖風格。57%支持一位理想的總統為了把事情做好，應該願意妥協，34%則認為無論如何都要堅持原則才是理想的總統。
履歷方面，民調顯示民眾偏好州長資歷大於參議員；偏好商業背景大於沒有；曾在軍中服役更獲得支持。以上3點尤其在共和黨支持者中最為明顯。