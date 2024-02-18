民調：39%日本人想工作到70歲以上 對「經濟」不安首度超過「健康」

日本不少員工欲延遲退休，企業已相繼廢除退休年齡規定或提高退休年齡。(互聯網)

日本經濟新聞去年10月至11月以郵寄方式進行民調，受訪者被問到打算工作到幾歲，21%表示「70歲到74歲」，另有18%表示「75歲以上」。其中，打算工作到「75歲以上」的比率，較2018年的民調結果高出5個百分點，也創調查以來新高。打算工作到「60歲到64歲」的受訪者比率為11%、「65歲到69歲」則為27%。

日本被德國取代，失落全球第三大經濟體地位，日圓持續貶值、央行超寬鬆貨幣政策帶來的經濟前景受到關注。日本經濟新聞民調顯示，39%受訪者想工作到70歲以上，創2018年開始調查以來新高。另外，受訪者對未來感到不安，「經濟」也首度擠下「健康」，成為第一位。

此外，打算工作到幾歲的平均值為68.4歲，較2018年民調的66.6歲增加1.8歲，亦創新高。

企業須確保勞工到 70 歲的就業機會

因不少員工欲延遲退休，企業已相繼廢除退休年齡規定或提高退休年齡，政府也在2021年實施修訂後的《高年齡者僱用安定法》，要求企業須確保勞工到70歲止的就業機會。

厚生勞動省2023年調查顯示，30.8%企業已廢除退休年齡規定或將退休年齡延後到65歲以上，較2022年調查增加1.4個百分點。預料企業將進一步改善高齡者就業。

另外，這次民調也問到「對未來哪些方面感到不安」，結果「生活費用等經濟方面」以70%居冠，擠下2018至22年調查中居冠的「健康」。