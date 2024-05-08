氣候變化專家：巴西水災證明人為因素致極端天氣頻生

氣候變化問題專家指，巴西水災證明自然變化與人為因素導致極端天氣頻生。圖為巴西南大河州水災災情。(美聯社)

政府間氣候變化問題小組(IPCC)專家指出，最近幾周在巴西南大河州發生的洪災，某種程度證實了專家長期以來強調的論點，亦即除了自然變化之外，人類活動也導致極端天氣事件更頻繁發生。

強降雨與人類活動之間的關係

英國廣播公司巴西新聞網(BBC News Brasil)周二(7日)報道，IPCC專家在2023年發表一份報告首次指出，自1950年代以來，包括巴西南大河州(Rio Grande do Sul)在內的地區觀察到的強降雨與人類活動引起氣候變化之間的關係。

IPCC研究員、現任全球氣候觀測系統指導委員會主席克魯格(Thelma Krug)指出，近幾周在南大河州發生的洪災，在某種程度上證實專家長期以來一直強調的論點，亦即除了自然變化之外，還有人類活動導致極端天氣事件以更頻繁且加劇的方式發生。

人類活動直接影響南美洲東南部雨量

根據IPCC報告，人類活動直接影響南美洲東南部，包括南大河州、巴西南部其他州，以及阿根廷和烏拉圭等國家一些地區降雨量增加。

IPCC研究員、巴西利亞大學生態學教授布斯塔曼德(Mercedes Bustamante)指出，南大河州是熱帶系統和極地系統交匯點，形成強降雨和乾旱時期相互交替，但強度愈來愈大的極端天氣模式。

3個主要因素導致暴雨

巴西國家氣象局氣象專家莫瑞斯(Dayse Moraes)解釋，近幾周在南大河州發生的暴雨結合3個主要因素，包括該地區出現強風流，形成非常不穩定的天氣；來自亞馬遜的濕氣走廊，增加降雨強度。