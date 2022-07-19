氣候變化｜夏威夷突掀20呎巨浪 婚禮被淹沒如災難片 (有片)

美國夏威夷一個浪漫的海邊婚禮，竟變成災難片場景，慘遭巨浪撲襲，瞬間沖走一切餐桌及布置，嚇得新娘新郎及賓客雞飛狗走。專家分析巨浪出現原因，離不開全球暖化惹的禍，主因則是南太洋的冬季風暴造成湧浪所致。

該場「災難」婚禮於上周六在夏威夷大島(Big Island)凱魯瓦(Kailua-Kona)舉行，新娘子梅菲(Riley Carson Murphy)在網上發布畢生難忘的一幕，片段可見賓客們初時拿著酒杯，大安旨意地觀浪，不久見勢色不對，開始慢步退後，但見巨浪迫近且毫無停下之意，最終衝向岸邊，擊起滔天浪花，海水壓毀一個飲品台後再席捲餐桌，賓客驚呼起四起，慌忙走避。

夏威夷巨浪撲襲婚禮 新娘豁達︰就像人生

梅菲表示巨浪「捲走了我們半個接待處」，但她仍充滿正能量，「丈夫和我都享受這個由我們所愛的人陪同的『難忘之夜』」，「人生本來就是難以預測，我急不及待與丈夫經歷高與低潮。」幸好事件中無人受傷。

拍下片段的女賓客Sara Ackerman則說︰「浪很巨大……我正在拍攝而它隨即便撲上堤岸，沖走所有桌椅」，當時距婚禮儀式舉行僅5分鐘，她跟新娘子一樣樂觀，「那不至於是生死時刻，而更像『天啊，我們要怎辦？那些餐桌要放到哪裡啊？』」最終婚禮還是順利舉行，「儀式很美，到場都被(海水)噴灑過，海上波濤洶湧，最適合拍照了。」

據報，當日夏威夷遭20呎高巨浪撲襲，是當地逾25年的最高海浪。有氣象專家指儘管事發時區內有一股已減弱的熱帶氣旋，但並非掀起大浪主因，主因是時值冬季的南太平洋，出現強烈的冬季風暴，造成湧浪掩至夏威夷。事件雖難以斷定與氣候變化有關，但專家指全球暖化確有影響。除了該場婚禮外，夏威夷同日亦有民居受巨浪撲襲，海浪達兩層樓高。