氣候變化｜津巴布韋乾旱100隻大象死亡 象寶寶龜裂土地上掙扎(有片)

非洲南部國家津巴布韋(Zimbabwe)嚴重乾旱，最大野生動物保護區「萬基國家公園」(Hwange National Park)最近數周有最少100隻大象死亡，主要是年幼的象寶寶和年紀較大的大象。片段可見，有小象在龜裂土地上苦苦掙扎，十分可憐。野生動物保育團體稱，這是氣候變化和厄爾尼諾(El Nino)現象造成。當局警告氣象預測非洲南部部分地區將繼續缺雨水，氣溫也持續上升，可能有更多大象死亡。國際愛護動物基金會(International Fund for Animal Welfare)形容這是一場大象和其他動物的危機。

氣候變化｜幼象被困旱涸水坑 津巴布韋國家公園及野生管理局發言人稱，「厄爾尼諾令早已緊急的情況惡化。」厄爾尼諾是一種自然和不斷再現的天氣現象，導致部分太平洋變暖，影響全球天氣狀況。今年的厄爾尼諾導致最近東非發生致命水災，並預料非洲南部的降雨量低於過往平均。津巴布韋早已受此之苦，雨季較正常遲了數周，即使近日已降雨，但預測即將到來的夏天將乾旱和炎熱。有研究指氣候變化或令厄爾尼諾現象變得更嚴重，導致更多極端天氣。津巴布韋當局擔心，2019年萬基國家公園逾200隻大象死於乾旱的情況會重現。