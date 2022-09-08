氣候變化｜荷蘭城市禁肉類產品廣告 創全球首例 反對派批評「獨裁」

肉類製品的生產過程中，牲畜會產生大量甲烷等溫室氣體，為了力抗氣候變化，荷蘭城市哈倫(Haarlem)將禁止在公眾場所刊登大部分肉類產品廣告，創下全球各城市首例。

哈倫位於荷蘭西部，人口約16萬，鄰近首都阿姆斯特丹。英國《每日郵報》報道，該市市議會通過從2024年起禁止在公眾場所(例如巴士、庇護所和螢幕上)刊登大部分肉類產品廣告。市議會去年11月已通過這項議案，直至上周一名議員宣布他已通知廣告公司，這項禁令才引起公眾關注。政府統計顯示，荷蘭約95%人口吃肉，其中20%每天吃。

氣候變化｜禁令旨在打擊「劣質」肉類廣告

左翼綠黨(GroenLinks)市議員克拉澤斯(Ziggy Klazes)表示：「這將是荷蘭城市首例，也是歐洲及全球首例，在公眾場所禁『劣質』肉類廣告。」她指，禁令將針對所有農場密集式飼養牲畜所生產的肉類製品，包括連鎖快餐集團關於這些產品的廣告。據悉，該市對應否禁止有機肉類廣告仍意見分歧。

為減少溫室氣體排放，阿姆斯特丹及海牙早已禁止刊登航空交通、燃油汽車和化石燃料廣告，哈倫市更踏前一步，禁肉類廣告。惟此禁令卻引發在個人選擇自由和創作表達自由等方面的爭議。