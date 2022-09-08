氣候變化｜荷蘭城市禁肉類產品廣告 創全球首例 反對派批評「獨裁」

肉類製品的生產過程中，牲畜會產生大量甲烷等溫室氣體，為了力抗氣候變化，荷蘭城市哈倫(Haarlem)將禁止在公眾場所刊登大部分肉類產品廣告，創下全球各城市首例。
哈倫位於荷蘭西部，人口約16萬，鄰近首都阿姆斯特丹。英國《每日郵報》報道，該市市議會通過從2024年起禁止在公眾場所(例如巴士、庇護所和螢幕上)刊登大部分肉類產品廣告。市議會去年11月已通過這項議案，直至上周一名議員宣布他已通知廣告公司，這項禁令才引起公眾關注。政府統計顯示，荷蘭約95%人口吃肉，其中20%每天吃。
氣候變化｜禁令旨在打擊「劣質」肉類廣告
左翼綠黨(GroenLinks)市議員克拉澤斯(Ziggy Klazes)表示：「這將是荷蘭城市首例，也是歐洲及全球首例，在公眾場所禁『劣質』肉類廣告。」她指，禁令將針對所有農場密集式飼養牲畜所生產的肉類製品，包括連鎖快餐集團關於這些產品的廣告。據悉，該市對應否禁止有機肉類廣告仍意見分歧。
為減少溫室氣體排放，阿姆斯特丹及海牙早已禁止刊登航空交通、燃油汽車和化石燃料廣告，哈倫市更踏前一步，禁肉類廣告。惟此禁令卻引發在個人選擇自由和創作表達自由等方面的爭議。
氣候變化｜禁令被批評干預表達自由
荷蘭肉類產品業界及部分政黨批評禁令是對肉食者的審查及污名化。右翼政黨BVNL市議員拉德馬克(Joey Rademaker)發聲明指：「基於政治理由禁止廣告，幾乎等同獨裁。」肉品業界組織Centrale Organisatie voor de Vleessector直斥哈倫當局「告訴市民甚麼是對他們最有益處，是走得太遠了」。
此外，市議會這項禁令的合法性亦受到質疑。有大學法律系教授指出，禁令被視為打擊表達自由，可能因而遭受法律挑戰。對此，克拉澤斯解畫：「你不能因為某個商業而禁其廣告，但你可以為了公眾健康而禁止刊登部分產品的廣告。」