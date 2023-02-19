氣球事件｜中美高官事發後首晤 王毅質問美方「地球每天飄著很多氣球，都要打下來嗎？」

中美關係因氣球事件雪上加霜，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅與美國國務卿布林肯，昨日在德國出席慕尼黑安全會議期間非正式會面，是氣球事件發生以來中美高層官員首晤。王毅在會晤中表明了中方在無人飛艇事件上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害，如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。此外，王毅在安全會議上回答提問時，直斥美國用導彈擊落一艘毫無威脅的飛艇。這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，指「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？」 氣球事件｜布林肯︰中方並未就事件道歉 王毅與布林肯的會晤歷時約一小時，新華社指王毅是認美方要求，與布林肯非正式會面。王毅敦促美方拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。布林肯其全國廣播公司(NBC)訪問時稱，中方沒有為氣球事件道歉，但指已向中方表明氣球飛入美國領的事件不可接受，且不能再發生。布林肯並稱，沒有跟王毅討論重新安排訪華的事宜。美國國務院發言人則稱，布林肯另外亦重申總統拜登的立場，稱無意與中國起衝突或爆發新冷戰，並強調雙方維持外交對話和開放溝通渠道的重要性，及重申美方一中政策不變。

氣球事件｜王毅︰是美國製造的政治鬧劇 王毅在安全會議發表講話後，就中美關係回答提問時，直指無人飛艇事件是美國製造的政治鬧劇。他說，中方已經清晰、明確告訴美方，這是一艘民用無人飛艇，受超強西風帶影響，加之自身控制能力有限，偏離預定軌道，進入美國上空，「但遺憾的是，美方無視基本事實，悍然出動戰機，用導彈擊落一艘毫無威脅的飛艇。這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反慣例和有關國際公約」。 他並稱︰「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？這種做法不能證明美國的強大，而是恰恰相反。我們奉勸美國不要再出於國內政治需要，在對外打交道過程中做出這種荒唐的事情。我們要求美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決事件給中美關係造成的損害。」