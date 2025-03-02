水上樂園慘劇 10歲童遭拋出滑水梯 身首異處亡

(小圖)死者Caleb Schwab。(大圖)為設施在建成後的一次測試，已試過充氣筏衝出滑水道的狀況。(互聯網)

美國一宗水上樂園的恐怖意外，近日再引起網民議論。英國《每日鏡報》近日重提發生於2016年的這宗慘劇，一名10歲男童Caleb Schwab在堪薩斯州的施利特班水上樂園(Schlitterbahn Waterpark)，遊玩當時被健力士世界紀錄大全，列為全球最高滑水梯的設施時慘死。

該遊玩設施據報有17層樓高，幾名遊玩人士一起坐在充氣筏上，以時速112公里滑下，然後再衝上一後彎道，再到達終點。

涉事設施在建成前以及建方後的測試，都試過發生充氣筏衝出滑水道的狀況︰