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國際
2025-03-02 23:17:47

水上樂園慘劇 10歲童遭拋出滑水梯 身首異處亡

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(小圖)死者Caleb Schwab。(大圖)為設施在建成後的一次測試，已試過充氣筏衝出滑水道的狀況。(互聯網)

(小圖)死者Caleb Schwab。(大圖)為設施在建成後的一次測試，已試過充氣筏衝出滑水道的狀況。(互聯網)

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美國一宗水上樂園的恐怖意外，近日再引起網民議論。英國《每日鏡報》近日重提發生於2016年的這宗慘劇，一名10歲男童Caleb Schwab在堪薩斯州的施利特班水上樂園(Schlitterbahn Waterpark)，遊玩當時被健力士世界紀錄大全，列為全球最高滑水梯的設施時慘死。

該遊玩設施據報有17層樓高，幾名遊玩人士一起坐在充氣筏上，以時速112公里滑下，然後再衝上一後彎道，再到達終點。

涉事設施在建成前以及建方後的測試，都試過發生充氣筏衝出滑水道的狀況︰

充氣筏採用3人共乘的設計。(互聯網) 充氣筏採用3人共乘的設計。(互聯網) 死者Caleb Schwab。(互聯網)

事涉3乘客重量分布不均

當日Schwab乘坐充氣筏向下衝，當充氣筏衝向至上升時「出軌」飛起，並撞向設置安全護網的金屬柱，Schwab慘被拋出再墜下，頭身分離當場死亡，艇上另外兩名女子亦也受重傷。

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有關方面調查後認為，慘劇涉及遊樂設施防護網的安裝位置不當，以及充氣筏重量分布不均，據報跟Schwab共乘的兩名女子，體重分別為125公斤和89公斤，儘管3人總體重未有超出限制，但明顯分布不均；此外，而員工培訓亦有問題。

案件當年以2000萬美元告解

案件引起民眾對遊樂設施監管不足的憂慮，據報涉事設施無論是在施工抑或落成後的測試，均曾試過充氣筏衝出滑水道(圖)。最終涉事設施於當年年底拆卸，水上樂園在兩年後亦永久關閉。案件在2017年初達成和解，涉事各方向男童家人合共賠償2,000萬美元。

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