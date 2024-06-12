水上電單車奪命 女律師離奇爆頭跌死 商家疑謊稱不能與丈夫同坐出事

英國一名女律師與丈夫去杜拜度蜜月兼過聖誕期間，一心想甜蜜地玩水上電單車，但最終客死異鄉。離奇的是，女律師不是溺斃，而是跌死。
事發在2022年12月，日前進行死因聆訊。當日是46歲女事主Michaela Danso與丈夫抵達杜拜的第3日，二人一起去海邊光顧一間名為Aquablue，租用水上電單車。
Danson從未玩過水上電單車，本來所跟丈夫同一車，由他駕駛，她則從後抱著他感受在浪上飛馳的快感。但船家指他們身型太大，不能二人一車，叫他們各租一車，Danson只好答應。
只學了基本操作 加速後直撞海堤拋飛
丈夫Joseph在庭上表示，「她根本從沒意圖由自己駕駛，她事前只訂了一車給我。如果她知道要一人一車，她就不會預訂」。他在事發後思前想後，質疑商家說謊，來迫他們租兩架車。
Joseph在庭上憶述，當日他們只學了基本的操作便出海，如結果太太按下加速掣便不懂收掣，水上電單車以高速疾馳，未幾便連人帶車直撞海堤，Danson被拋飛上岸，頭部著地慘死。驗屍報告指她是因頭部受猛烈撞擊、頭骨多處受創而斃命。
「我大哭大叫，但警員不斷叫我閉咀」
Joseph並申訴，當日他及太太只穿上救生衣，而沒有獲安排戴頭盔，「否則她如今可能仍然在生」，而救護車在事發後一小時才到達。他又憶述，「當日我大哭、大叫，不能相信眼前所見的事。我大受打擊，但警員不斷叫我『閉咀』」。據報涉事商家的負責人已被捕。