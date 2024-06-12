水上電單車奪命 女律師離奇爆頭跌死 商家疑謊稱不能與丈夫同坐出事

Danson從未玩過水上電單車，本來所跟丈夫同一車，由他駕駛，她則從後抱著他感受在浪上飛馳的快感。但船家指他們身型太大，不能二人一車，叫他們各租一車，Danson只好答應。

丈夫Joseph在庭上表示，「她根本從沒意圖由自己駕駛，她事前只訂了一車給我。如果她知道要一人一車，她就不會預訂」。他在事發後思前想後，質疑商家說謊，來迫他們租兩架車。

Joseph在庭上憶述，當日他們只學了基本的操作便出海，如結果太太按下加速掣便不懂收掣，水上電單車以高速疾馳，未幾便連人帶車直撞海堤，Danson被拋飛上岸，頭部著地慘死。驗屍報告指她是因頭部受猛烈撞擊、頭骨多處受創而斃命。

「我大哭大叫，但警員不斷叫我閉咀」

Joseph並申訴，當日他及太太只穿上救生衣，而沒有獲安排戴頭盔，「否則她如今可能仍然在生」，而救護車在事發後一小時才到達。他又憶述，「當日我大哭、大叫，不能相信眼前所見的事。我大受打擊，但警員不斷叫我『閉咀』」。據報涉事商家的負責人已被捕。