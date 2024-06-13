水壺有怪味翻睇CCTV　驚揭奧委會男保安自瀆加料

西班牙近日爆出一宗誇張噁心事件，西班牙奧林匹克委員會(Spanish Olympic Committee)有2名女職員，自去年開始發現自己放在辦公室的水壺會不同位置出現，裡頭的水還有怪怪的味道，翻查CCTV影片後，驚訝發現一名男保安趁她們不在時，對水壺自慰，甚至射精在裡面，噁心的舉動曝光後引起熱議。
綜合報道， 2名分別為39歲和22歲的女子從去年11月開始，留意到自己放在辦公室的水壺總會無故被移動，並在不同位置出現，而且裡面的水總是有股奇怪的味道，便開始懷疑有人做了手腳，幾星期後，辦公室人員在調查一宗竊盜事件而仔細查閱辦公室的CCTV片段時，意外發現67歲的男保安竟然趁著當值夜班時，對著水壺自慰、甚至射精在裡面，因而揭發事件。
被告聲稱妻子受欺凌作報復被揭說謊
西班牙奧委會隨即將該名保安員解僱，並將事情發生過程告知涉事2名女員工，她們隨後於今年1月向警方報案，其後該名保安員被指犯有危害道德罪和性侵犯罪而被捕。警方表示，他們至少掌握了6份被捕男子對著水壺自慰的犯罪紀錄。被告在受審期間，供稱自己和妻子一起在西班牙奧委會擔任保安長達16年，並指其妻子受到該2名女職員的欺凌，才會對她們的水壺動手腳作報復。2名女受害者否認欺凌指控，西班牙奧委會的其他員工受訪時亦表示：「那這是被告編的故事，其中1名女子才剛到職2個月」，就連被告的妻子作供時都說，對欺凌事件毫不知情。