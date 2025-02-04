水族館一缸母鯊單身10年　離奇誕生小鯊魚(有片)

美國路易斯安那州(Louisiana)一間水族館，近日發生整缸雌性鯊魚的水族箱中，竟離奇誕生小鯊魚，無法確定牠究竟從何而來。令館長驚嘆地引用經典電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)名句「證明了生命總會找到出路」。
綜合報道，位在路易斯安那州的什里夫波特水族館(Shreveport Aquarium)上月4日迎來一隻新生的膨脹鯊(swell shark)寶寶。館內工作人員表示，這隻蛋約8個月前在一個雌性鯊魚缸中被發現，館方按照當地原住民的丘馬什語中鯊魚的單詞「onyoko」，將小鯊魚取名為「洋子」(Yoko)。膨脹鯊原產於東太平洋，能透過水或空氣使身體膨脹以嚇阻捕食者聞名。
館長：可能是「單性生殖」或「延遲受精」
館長Greg Barrick認為，小鯊魚出生有兩種可能性，首先是「單性生殖」(Parthenogenesis)，類似狀況《侏羅紀公園》中所描述，電影中科學家用兩棲類或爬行類的基因填補恐龍基因的缺失，導致本應只有雌性的恐龍為了繁衍需求出現雄性。不過，這情況普遍在植物和無脊椎動物中很常見，但在脊椎動物中較罕見。Greg續指，亦可能是「延遲受精」（delayedfertilization）的結果，即交配很久之後才發生受精。然而，自2014年以來，產下寶寶的母鯊就未有與公鯊接觸過，因此似乎不太可能。他也套用電影中的對白說：「這種情況令人難以置信，顯示了物種的適應力，這真的證明了生命總會找到出路」。
Officials with the Shreveport Aquarium recently announced the unusual birth of a swell shark pup in a tank where only two female sharks were present. The two females had not had contact with a male swell shark in more than 3 years. >> https://t.co/715cW10sEE pic.twitter.com/7Af4Z8qkml— FOX Weather (@foxweather) January 28, 2025