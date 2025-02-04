水族館一缸母鯊單身10年　離奇誕生小鯊魚(有片)

美國路易斯安那州(Louisiana)一間水族館，近日發生整缸雌性鯊魚的水族箱中，竟離奇誕生小鯊魚，無法確定牠究竟從何而來。令館長驚嘆地引用經典電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)名句「證明了生命總會找到出路」。

綜合報道，位在路易斯安那州的什里夫波特水族館(Shreveport Aquarium)上月4日迎來一隻新生的膨脹鯊(swell shark)寶寶。館內工作人員表示，這隻蛋約8個月前在一個雌性鯊魚缸中被發現，館方按照當地原住民的丘馬什語中鯊魚的單詞「onyoko」，將小鯊魚取名為「洋子」(Yoko)。膨脹鯊原產於東太平洋，能透過水或空氣使身體膨脹以嚇阻捕食者聞名。