水族館電鰻放電點亮5米高聖誕樹　網民：會不會過勞？(有片)

日本中部三重縣的鳥羽水族館，讓動物們加入慶祝聖誕的行列，館內設置一棵5米高的聖誕樹，樹上閃爍著彩色燈光，非常悅目，原來電源是來自館內飼養的電鰻。
綜合報道，鳥羽水族館正在舉辦名為「電鰻Bilibili聖誕樹」的活動。電鰻生活在南美洲亞馬遜河等地，全身多處覆蓋著發電器官，會為了捕食或自我防衛而釋放強力的電流。水缸裡共有3條電鰻，牠們平均釋放超過600伏特的電壓，最高可達800伏特，水缸有電線連拉並點亮這棵5米高聖誕樹上、約2,000顆LED燈，將展出至聖誕節當日，即本月25日。
網民：電鰻可能只是噱頭
消息引起網民熱議，紛紛好奇提問有關電鰻的問題：「電鰻關在一起，不會互相電對方嗎？」「是直流電還是交流電？」另有網民笑指：「解決能源危機不是夢」；另有網友替電鰻的工作量擔心「會不會過勞死？」、「不要再增加電鰻的工作量了」、「廉價模範勞工」。不過，有網民質疑館方為取悅遊客，「不人道」地要電鰻消耗體能發電，亦有認為「現實真相可能是聖誕樹的電，根本與電鰻無關」聖誕樹還是插上電源，「電鰻只是噱頭」。
デンキウナギのビリビリツリーXmas開催中🎅⚡️Fゾーン「ジャングルワールド」のデンキウナギ水槽前に大きなツリーが登場🎄— 鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM） (@TOBA_AQUARIUM) November 29, 2025
デンキウナギの放電に合わせてキラキラ光るビリビリツリーは12/25(木)まで展示しています🌟#鳥羽水族館 #デンキウナギのビリビリツリー pic.twitter.com/KDfasrze9O