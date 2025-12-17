水族館電鰻放電點亮5米高聖誕樹　網民：會不會過勞？(有片)

日本中部三重縣的鳥羽水族館，讓動物們加入慶祝聖誕的行列，館內設置一棵5米高的聖誕樹，樹上閃爍著彩色燈光，非常悅目，原來電源是來自館內飼養的電鰻。

綜合報道，鳥羽水族館正在舉辦名為「電鰻Bilibili聖誕樹」的活動。電鰻生活在南美洲亞馬遜河等地，全身多處覆蓋著發電器官，會為了捕食或自我防衛而釋放強力的電流。水缸裡共有3條電鰻，牠們平均釋放超過600伏特的電壓，最高可達800伏特，水缸有電線連拉並點亮這棵5米高聖誕樹上、約2,000顆LED燈，將展出至聖誕節當日，即本月25日。