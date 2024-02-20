水泥封女童屍男童遺體塞行李箱　狠父與蛇蠍女友被捕

9歲的耶森尼亞（右圖）被發現遭水泥封屍、10歲的小多明格茲遺體被塞在行李箱中。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

美國科羅拉多州普韋布洛（Pueblo）近來發現2具童屍，女童遭水泥封屍於金屬容器內、男童遺體被藏在行李箱，孩子父親及女友涉重嫌，接連被逮捕依法送辦。

9歲的耶森尼亞（右圖）被發現遭水泥封屍、10歲的小多明格茲遺體被塞在行李箱中。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

民眾報案指有可疑金屬容器

普韋布洛（Pueblo）警方表示，事發在上個月20日早上，接獲民眾報案，有一個倉儲地點有可疑金屬容器填裝水泥，但是不知道裡面內裝物是什麼東西，沒想到警方於22日接手此案時，竟然在容器裡面發現被水泥封著的是一名女童遺體。

警方表示，經調查確認女童是9歲的耶森尼亞（Yesenia Dominguez），隨後審訊女童35歲父親多明格茲（Jesus Dominguez）及他36歲女友明嘉雷斯（Corena Rose Minjarez）後，意外發現還有另一孩子小多名格茲（Jesus Dominguez Jr. ），並緊急找尋下落。