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國際
2024-02-20 11:09:00

水泥封女童屍男童遺體塞行李箱　狠父與蛇蠍女友被捕

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水泥封女童屍、男童遺體塞行李箱　狠父與蛇蠍女友被捕

9歲的耶森尼亞（右圖）被發現遭水泥封屍、10歲的小多明格茲遺體被塞在行李箱中。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

美國科羅拉多州普韋布洛（Pueblo）近來發現2具童屍，女童遭水泥封屍於金屬容器內、男童遺體被藏在行李箱，孩子父親及女友涉重嫌，接連被逮捕依法送辦。

9歲的耶森尼亞（右圖）被發現遭水泥封屍、10歲的小多明格茲遺體被塞在行李箱中。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

9歲的耶森尼亞（右圖）被發現遭水泥封屍、10歲的小多明格茲遺體被塞在行李箱中。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

民眾報案指有可疑金屬容器

普韋布洛（Pueblo）警方表示，事發在上個月20日早上，接獲民眾報案，有一個倉儲地點有可疑金屬容器填裝水泥，但是不知道裡面內裝物是什麼東西，沒想到警方於22日接手此案時，竟然在容器裡面發現被水泥封著的是一名女童遺體。

警方表示，經調查確認女童是9歲的耶森尼亞（Yesenia Dominguez），隨後審訊女童35歲父親多明格茲（Jesus Dominguez）及他36歲女友明嘉雷斯（Corena Rose Minjarez）後，意外發現還有另一孩子小多名格茲（Jesus Dominguez Jr. ），並緊急找尋下落。

 

孩子的父親多明格茲（右圖）及女友明嘉雷斯涉重嫌，警方發布這張照片時，父親仍在逃。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

孩子的父親多明格茲（右圖）及女友明嘉雷斯涉重嫌，警方發布這張照片時，父親仍在逃。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

車內搜出裝有屍體的行李箱

警方審視監視器後發現，本月6日女友明嘉雷斯的車子停在報廢場，並在後車廂拉出一個行李箱，疑似就是10歲的小多明格茲的遺體就在行李箱內。對此，警方懷疑女友明嘉雷斯及孩子父親疑似就是兇手，立馬出勤逮捕，警方於18日接獲線報，指一名疑似遭通緝男子正站在路邊吃pizza，警方順利逮捕父親多明格茲，兩人被依一級謀殺、侵害屍體等罪。

警方18日宮故孩子的父親被捕。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

警方18日宮故孩子的父親被捕。（圖／翻攝自普韋布洛警方推特）

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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