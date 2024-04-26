水泥廠嚴重意外　設備維修時突啟動釀7死3傷（有片）

越南安沛省安平縣安平鎮的一家水泥工廠4月22日13時30分發生了一起重大工業事故。當時，工人們正在修理磨石設備，結果造成了7人死亡，3人受傷。

資深機械工：這種設備轉動幾秒鐘就足以致命

據外媒報導，事發時有10名工人進行維修，其中7人進入機器內部更換設備，而另外3人則在外進行修理。據一名倖存工人指出，事發時曾發出關閉機器電源的指令，但機器仍因不明原因突然啟動，導致3名工人從高處墜落身亡。

雖然機器在30秒後停止運轉，但已經太遲，7名工人不幸罹難。據一位資深機械工人指出，這種設備轉動幾秒鐘就足以致命，更何況是30秒。目前，3名傷者正在接受治療，該事故引起了越南社會的關注，也凸顯了對於工業的重視和必要性。