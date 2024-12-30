水淹街頭3歲童將下水道當漬水　一踏步瞬間人消失(有片)

印尼東爪哇省泗水市早前下起大雨，3名孩童把街道積水當成樂園遊玩，但沒有發現下水道沒有蓋板，誤以為只是積水，結果一名3歲男童一躍而下跳入溝渠內，隨即被水流沖走消失無蹤，警消目前尚未找到他的去向，但推測他已經溺斃。

綜合報道，事件發生在平安夜(24日)下午，網上影片顯示，街頭佈滿水，渠道倒灌，一名女童與2名年紀較小的男童在街道上玩水，女童走到一處下水道旁，似乎發現這處積水特別多，就伸手指向下水道，似乎向別人示意。