水淹街頭3歲童將下水道當積水　一踏步瞬間人消失(有片)

印尼東爪哇省泗水市早前下起大雨，3名孩童把街道積水當成樂園遊玩，但沒有發現下水道沒有蓋板，誤以為只是積水，結果一名3歲男童一躍而下跳入溝渠內，隨即被水流沖走消失無蹤，警消目前尚未找到他的去向，但推測他已經溺斃。
綜合報道，事件發生在平安夜(24日)下午，網上影片顯示，街頭佈滿水，渠道倒灌，一名女童與2名年紀較小的男童在街道上玩水，女童走到一處下水道旁，似乎發現這處積水特別多，就伸手指向下水道，似乎向別人示意。
3歲男童走向女童手所指之處
女童身後的3歲男童，隨著女童所指方向走去，最初踏了一步發現沒問題，繼續再走便即墮入水中，女童當刻未有察覺，直至另一名男童衝過來驚慌尖叫，她才意識有意外，連忙帶著男童去找成人及鄰居幫忙。警消接獲報案後展開搜救，不過截至目前都沒有找到3歲男童的下落，搜救人員推測，男童可能已經被沖至遠處且不幸溺斃。
警告：影片內容或會令人情緒不安
#Lamentable 📌— TSM Noticias (@tsmnoticias) December 29, 2024
Video del momento en que un pequeño de tres años, fallece al caer a una alcantarilla mientras jugaba.
El lamentable caso ocurrió en Surabaya, Indonesia, el niño se ahogó.
Ocurrió el pasado 24 de diciembre. pic.twitter.com/FCqf1u4s8K