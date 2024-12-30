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國際
2024-12-30 14:57:00

水淹街頭3歲童將下水道當積水　一踏步瞬間人消失(有片)

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水淹街頭3歲童將下水道當漬水，一踏步瞬間人消失。(X)

水淹街頭3歲童將下水道當漬水，一踏步瞬間人消失。(X)

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印尼東爪哇省泗水市早前下起大雨，3名孩童把街道積水當成樂園遊玩，但沒有發現下水道沒有蓋板，誤以為只是積水，結果一名3歲男童一躍而下跳入溝渠內，隨即被水流沖走消失無蹤，警消目前尚未找到他的去向，但推測他已經溺斃。

綜合報道，事件發生在平安夜(24)下午，網上影片顯示，街頭佈滿水，渠道倒灌，一名女童與2名年紀較小的男童在街道上玩水，女童走到一處下水道旁，似乎發現這處積水特別多，就伸手指向下水道，似乎向別人示意。

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女童走到一處下水道旁，似乎發現這處積水特別多，就伸手指向下水道。(X) 女童身後的3歲男童，隨著女童所指方向走去。(X) 最初踏了一步發現沒問題，繼續再走便即墮入水中。(X) 女童當刻未有察覺，直至另一名男童衝過來驚慌尖叫，她才意識有意外。(X)

3歲男童走向女童手所指之處

女童身後的3歲男童，隨著女童所指方向走去，最初踏了一步發現沒問題，繼續再走便即墮入水中，女童當刻未有察覺，直至另一名男童衝過來驚慌尖叫，她才意識有意外，連忙帶著男童去找成人及鄰居幫忙。警消接獲報案後展開搜救，不過截至目前都沒有找到3歲男童的下落，搜救人員推測，男童可能已經被沖至遠處且不幸溺斃。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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