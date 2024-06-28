水豚家族深夜超萌巡遊　連Google官方都想參與(有片)

水豚君看起來溫馴又呆萌，加上似乎能與不少動物相處和諧，因此獲得良好名聲。巴西一名女子日前半夜被街外雜聲吵醒，望出窗外驚訝發現，水豚家族列隊正在屋外馬路遊街，牠們排列整齊、緩慢地走在路上，可愛的模樣猶如嘉年華的巡遊，女子拍下影片後分享網上，不少網民都被這個罕見畫面吸引，紛紛留言大讚「太可愛了！」，就連Google官方帳號都來湊熱鬧，表示希望參與這場水豚嘉年華。

綜合報道，巴西53歲女子Luciana Castello Branco，上周在影片分享平台TikTok上載影片，她表示，當晚凌晨約3時30分被吵醒，起床時發現愛犬跳到窗台上、不斷朝外頭看去，好奇心驅使Luciana往窗外查看，詎料意外目擊水豚家族巡遊。影片顯示，一整排水豚整齊地沿著馬路緩慢前行，在長長的水豚隊伍中或大或小，還不時停下腳步，舉手投足都相當可愛，Luciana說：「牠們就這樣走在路上，甚至排得這麼整齊，所以我馬上拿出手機拍攝」。